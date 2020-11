La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta facendo abbastanza discutere. Il programma sta intrattenendo numerosi italiani. In media il reality porta a casa il 19 % di share con un media settimanale di 3 milioni di telespettatori. Tra addii, new entry e provvedimenti vari si conferma il reality show più seguito dal 2000 ad oggi. Successo garantito anche dalla presenza di alcuni concorrenti come Elisabetta Gregoraci che, nel corso della permanenza, ha sempre più legato con Pierpaolo Pretelli. I due, nella notte susseguente alla diretta del 2 novembre, hanno avuto un acceso confronto.

GF Vip: confronto acceso tra le pseudo coppia Elisabetta e Pierpaolo

Subito dopo l'ultima diretta, ovvero Lunedi 2 Novembre, la stanza arancione inizia a commentare la puntata terminata. Ad accendere la miccia è stato Andrea Zelletta che ha consigliato al velino di non farsi condizionare da giudizi esterni e da giudizi interni alla casa e di viversi il suo rapporto con Elisabetta. Pierpaolo, fortemente demoralizzato, critica il modo di fare dell'ex di Briatore: "Sono stanco di aspettare qualcosa che non arriverà mai, nella settimana io non ci penso ma non appena in puntata si accenna al discorso mi vengono in mente, mi tornano a galla e ci sto male". Comincia così il botta e risposta, interviene subito Elisabetta che specifica di non aver mai avuto una storia:"Ciò che piaceva a noi era la tenerezza, gli abbracci ma fuori non piacciono e non sono capiti".

Pretelli arriva così alla conclusione di tagliare i rapporti, soprattutto per tutelare Elisabetta visto che viene presa puntualmente di mira ma anche perché lui vorrebbe qualcosa in più che Elisabetta, secondo lui, non può offrirgli.

Nella notte un nuovo scontro: "Non mi hai tutelata"

Nella notte si apre un nuovo scontro tra i due in bagno.

Pierpaolo, nonostante le sue intenzioni, cerca Elisabetta che sbotta e si mette a piangere. L'ex moglie di Flavio Briatore lo accusa di non essere intervenuto in puntata per difenderla da Antonella Elia e da Guenda. Elisabetta non crede alle giustificazioni di PierPaolo, secondo cui non è intervenuto poichè aveva avuto una giornata non bella, lei continua dicendo che si sarebbe aspettata da lui, più che dall'intera casa, una parola in suo favore, un conforto.

Tra i due sarà realmente finita?

GF Vip: prossimo appuntamento e televoto

La nuova puntata del GF Vip andrà in onda venerdì 6 Novembre su Canale 5 alle 21:40. Ben cinque candidati all'eliminazione: Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra, Francesco Oppini, Paolo Brosio e Stefania Orlando. Sarà una puntata ricca di colpi di scena, non sarà prevista un'eliminazione e ci sarà, probabilmente, un provvedimento nei confronti di Andrea Zelletta.