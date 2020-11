A neppure 24 ore di distanza dalla sua squalifica dal GF Vip, Stefano Bettarini è tornato sui social network con un post che è destinato a far discutere. Il toscano ha commentato in modo inaspettato la sua espulsione, arrivando a dire di sentirsi un oggetto tra le mani della produzione del reality, che l'avrebbe usato per aumentare gli ascolti. L'uomo si è anche lamentato della punizione a suo parere eccessiva che ha ricevuto: quella che ha pronunciato nella casa, per l'ex calciatore non sarebbe una bestemmia.

Dure parole di Bettarini sul GF Vip e su chi ci lavora

Se ieri sera è apparso piuttosto sereno ed ha accettato il provvedimento che il GF Vip ha preso nei suoi confronti, in queste ore Bettarini sembra aver cambiato idea drasticamente.

Nel primo post che ha pubblicato su Instagram dopo la sua espulsione dal gioco, Stefano non le ha mandate a dire né agli addetti ai lavori né a chi l'avrebbe soltanto usato per accrescere gli ascolti del programma di Canale 5.

"Cacciato per un'espressione colorita, per un'uscita un po' chiassosa, come siamo noi toscani", inizia così lo sfogo col quale l'ex della Ventura ha attaccato la produzione del reality Mediaset.

"Sono stato espulso per una parolaccia. Io non ho bestemmiato. La parola che ho detto è un intercalare, si dice spesso per rabbia o per gioco. Io l'ho usata per quello che è, ovvero la storpiatura di un'altra parola che sarebbe blasfemo pronunciare".

L'affondo alla produzione del GF Vip tramite i social

Bettarini ha proseguito dicendo che nelle sue intenzioni non c'era assolutamente quella di offendere la religione che pratica e nella quale crede, oltre che a ribadire che la sua non sarebbe stata affatto una bestemmia.

Nel post che ha caricato su Instagram il 10 novembre, Stefano ha anche commentato la punizione che ha ricevuto per aver imprecato davanti alle telecamere: "Per questo trovo sproporzionata la sanzione e, dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro".

L'ex calciatore ha concluso il suo amaro sfogo con una frecciatina velenosa nei confronti di chi lavora al GF Vip: "Mi sento una pedina di un gioco al rialzo dello share".

L'ex marito di Simona Ventura, dunque, non ha accettato la decisione della produzione del reality di espellerlo dal gioco per quella che a tanti è parsa una bestemmia, ma che lui continua a definire un intercalare toscano assolutamente non blasfemo.

Il breve percorso di Stefano al GF Vip 5

A neppure un giorno di distanza dalla sua squalifica, Bettarini ci ha tenuto ad informare i fan dell'ingiustizia che secondo lui avrebbe subito: Stefano pensa che non ci sarebbe paragone tra lui e Denis Dosio (espulso dal reality per una bestemmia sfuggita in piena notte), perché le sue parole non rappresenterebbero un insulto alla religione che lui professa da sempre e nella quale crede.

C'erano grandi aspettative sulla seconda partecipazione del toscano al Grande Fratello Vip: l'uomo aveva vari conti in sospeso con dei concorrenti, ma non ha avuto il tempo materiale per chiarirli tutti.

Se con Dayane Mello c'è stata una stretta di mano voluta soprattutto da Signorini, è con Pierpaolo Pretelli che l'ex calciatore aveva ancora delle cose di cui parlare: un messaggio che l'ex velino ha inviato a Nicoletta Larini (fidanzata del "Betta") dopo Temptation Island Vip, ha fatto arrabbiare parecchio Stefano.

Dopo essere stato isolato per più di tre settimane e dopo essersi sottoposto a 5 tamponi, Bettarini ha dovuto lasciare la casa più spiata d'Italia a tre giorni dal suo ingresso: se qualche anno fa era riuscito ad approdare in finale, stavolta non ha fatto in tempo neanche a stringere qualche amicizia con gli altri vipponi.