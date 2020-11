Nelle prossime puntate de Il Segreto ci saranno diversi colpi di scena, riguardanti in particolare Eulalia Castro. La perfida 'zia' infatti, perderà la vita per mano di donna Isabel. La marchesa, in accordo con donna Francisca, avrà inscenato la sua morte al solo scopo di far uscire alla scoperto Eulalia. La 'zia' cadrà in trappola e verrà ferita a morte proprio da Isabel. Prima di esalare l'ultimo respiro, Castro farà una rivelazione su Raimundo che lascerà tutti con il fiato sospeso e che manderà nel panico donna Francisca. Che fine ha fatto Ulloa?

Isabel inscena la sua morte per smascherare Eulalia

Nelle puntate de Il segreto che andranno in onda a breve su Canale 5, donna Isabel e Francisca Montenegro studieranno un piano per portare allo scoperto la zia Eulalia. Per raggiungere il loro scopo, verrà inscenata la morte della marchesa e ciò sarà possibile grazie anche alla complicità di Tomas e Adolfo. I figli della nobildonna corromperanno il medico e un giudice del tribunale, per convincere il capitano Huertas del fatto che Isabel sia morta per mano di un ladro. La messinscena sembrerà funzionare, dato che verrà pure celebrato il funerale a cui parteciperanno tutti i compaesani.

Donna Isabel uccide la zia Eulalia

Dando uno sguardo a ciò che è già andato in onda in Spagna, si vedrà dunque il piano di Francisca e Isabel funzionare a meraviglia.

Ben presto e come previsto, la zia Eulalia si presenterà sulla tomba della defunta marchesa. La perfida Castro rimarrà basita nel momento in cui, alle sua spalle, comparirà proprio Isabel viva e vegeta. Eulalia capirà di essere caduta in trappola e scaglierà la sua furia ancora una volta contro donna Francisca.

Sarà invece Isabel De Los Vivos ad intervenire ed a sparare ad Eulalia. Nel giro di pochi istanti, la 'zia' morirà, non prima di aver insinuato il dubbio che Raimundo sia ancora in mano sua.

Mistero sulla sorte di Raimundo

Eulalia Castro esalerà l'ultimo respiro lasciando questo interrogativo sia a Francisca che a tutti i fan de Il segreto. Dove sarà Raimundo?

Donna Francisca non vorrà perdere tempo e ordinerà a Mauricio di avviare le ricerche, ma le cose non saranno così semplici. L'unica pista sarà una sorta di identikit di Campuzano, lo scagnozzo di Eulalia. Non sarà chiaro quindi, se le dichiarazioni della perfida 'zia' rese in punto di morte, corrispondano a verità o siano solo l'ultimo brutto tiro che la donna avrà voluto giocare a Francisca.