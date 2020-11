Verso la parte conclusiva della puntata di ieri del GF Vip, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto un alterco. Tutto è cominciato nel momento in cui Alfonso Signorini ha chiesto all'influencer di fare la sua nomination palese. La ragazza ha fatto il nome della showgirl, dicendo di non avere in realtà motivi personali.

Il conduttore, però, l'ha smentita ed ha portato alla luce vecchie ruggini che coinvolgono Flavio Briatore. Nello specifico, pare che alcuni anni fa le due donne si incontrarono in Sardegna e ci fu qualche disguido dovuto alla gelosia di Elisabetta.

La lite in diretta tra Giulia ed Elisabetta

Giulia ed Elisabetta hanno discusso sia durante che dopo la puntata del GF Vip. In seguito alla nomination dell'influencer, infatti, Signorini ha detto: "A me risulta che prima di entrare nella casa ci fosse una certa ruggine legata a una vacanza di molti anni fa". Dinanzi queste parole, Elisabetta è subito intervenuta per fare chiarezza. L'ex di Flavio Briatore ha detto: "Non sono mai andata in vacanza con lei, l'ho vista un paio di volte". Nel giro di pochissimi secondi, però, è arrivata la stoccata da parte della showgirl. Gregoraci ha confessato: "Chiacchierava più con Flavio che con me". Alfonso, allora, ha risposto in modo compiaciuto confermando che, quindi, non scorresse buon sangue tra le due donne.

La lite tra Salemi e Gregoraci continua dopo la puntata

Salemi, però, ha provato a spiegare di non averci mai provato con Flavio. Signorini, poi, ha interrotto il collegamento e la discussione è proseguita all'interno della casa. Giulia, infatti, ha chiesto ad Elisabetta: "Pensavi facessi la gatta morta con Flavio?" La showgirl è rimasta molto vaga nelle sue risposte.

Ad ogni modo, la lite è proseguita anche dopo la puntata. Elisabetta, infatti, ha detto di essere venuta a conoscenza del fatto che Giulia chiedesse dei favori a Flavio: "Vi siete messaggiati, mi risulta che gli chiedevi delle cose, la cena, il dopocena, l'alloggio". Giulia, dal canto suo, si è difesa dicendo di aver interagito più con Briatore in quanto lei non l'aveva considerata minimamente.

Lo sfogo dell'influencer con Dayane

Dopo lo scontro con la diretta interessata, Giulia si è confidata con Dayane Mello nel giardino della casa e ha aggiunto ulteriori dettagli. Nello specifico ha detto di non aver mai "sfruttato" la popolarità di Flavio per arrivare chissà dove. Durante quella vacanza nominata, infatti, la donna fu semplicemente invitata dall'imprenditore all'interno del suo locale. Salemi ha anche ammesso che all'epoca non si sarebbe potuta permettere una vacanza in Sardegna, pertanto, non ci vede nulla di male se una ragazza accetti di essere ospitata con le sue amiche in qualche locale.