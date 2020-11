Poco prima che terminasse la puntata del Grande Fratello Vip del 23 novembre, Alfonso Signorini ha sganciato una piccola "bomba": tra Giulia ed Elisabetta non correrebbe buon sangue da tempo, dopo vari incroci pericolosi in Sardegna. Dopo aver sentito Gregoraci alludere a dei suoi tentativi di avvicinamento a Flavio Briatore, Salemi ha sbottato: la giovane ha descritto la showgirl come una persona altezzosa che lontano dalle telecamere tratta tutti con sufficienza, guardandoli dall'alto in basso.

Astio tra donne al Grande Fratello Vip

La nomination che Giulia Salemi ha fatto, lunedì 23 novembre, al Grande Fratello Vip, sta facendo discutere: la ragazza ha votato Elisabetta per esclusione, adducendo come motivazione quella che sarebbe la donna con la quale ha legato meno da quando è entrata nella casa.

Signorini, però, ha provato a chiedere all'influencer se non ci fossero altre ragioni dietro al suo voto nei confronti della Gregoraci e, dopo la risposta negativa della giovane, ha lanciato un Gossip che ha provocato forti reazioni.

Alfonso ha riportato l'indiscrezione secondo la quale le due concorrenti non si starebbero simpatiche da tempo, ovvero da quando si sono incontrate in vacanza in Sardegna: pare che la calabrese non abbia una buona opinione della collega di reality dopo averla vista avvicinarsi pericolosamente a Briatore sull'isola.

Giulia ha smentito l'astio che ci sarebbe con Elisabetta, ma quest'ultima si è lasciata andare a riflessioni a voce alta che confermerebbero tutto: "Io non parlo perché sono una signora.

Ho assistito a delle tue telefonate con Flavio, e non aggiungo altro".

Lo sfogo di Giulia dopo la puntata del Grande Fratello Vip

Terminata la diretta del 23 novembre, Salemi ha provato a chiedere spiegazioni a Elisabetta ma si è trovata di fronte un muro: l'ex signora Briatore ha confermato il gossip che ha lanciato Signorini poco prima, ma non ha voluto scendere nei particolari di quello che sarebbe successo in Sardegna.

Giulia, dunque, ha deciso di sfogarsi con Dayane sugli episodi che avrebbero dato fastidio alla Gregoraci, e nel farlo ha usato parole poco carine nei confronti della compagna di Grande Fratello Vip.

"L'ho vista in un locale e mi guardava dall'alto in basso. Io sono indipendente e Flavio mi ha chiesto se volevo andare da loro a cena.

Lei mi fa passare per accattona e questo non va bene", ha detto la giovane di origini persiane l'altra notte davanti alle telecamere.

"È una snob. Adesso ha fatto un bagno d'umiltà, ma prima era così. Non deve farmi passare per gatta morta o accattona", ha affermato Salemi.

Elisabetta punge al Grande Fratello Vip: 'Sono una signora'

"A differenza sua, non ho avuto mariti benestanti, quindi tre anni fa non potevo permettermela una vacanza in Sardegna. Che c'è di male se accetto l'invito degli amici? Sono la prima a farlo?", ha proseguito Giulia nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in queste ore, ovvero dopo la puntata in cui i vipponi hanno scoperto che il reality andrà avanti fino a febbraio.

La cosa che ha dato maggiormente fastidio alla Salemi, è l'insinuazione che ha fatto Elisabetta sul suo rapporto d'amicizia con Briatore: "Io sono una persona per bene e non accetto che questo sia messo in dubbio".

Il confronto tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5, sembra tutt'altro che concluso. Gregoraci ha lasciato intendere che l'influencer si sia avvicinata al suo ex marito Flavio soltanto per "racimolare" qualche giorno di vacanza in posti esclusivi della Sardegna, quest'ultima nega e accusa la calabrese di essere snob con chiunque non faccia parte della sua "cerchia" di amicizie.