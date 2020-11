La fidanzata di Massimiliano Morra è stata protagonista di un duro sfogo su Instagram. Dalila Mucedero ha chiamato in causa gli autori del Grande Fratello Vip 5, accusandoli di rendere invsibile l'attore campano. Ma non solo, secondo Dalila, il Reality Show non dedicherebbe le giuste attenzioni al 34enne perché non è un figlio d'arte e non è appaggiato da nessun personaggio importante.

Lo sfogo di Dalila

Dalila Mucedero non è la prima volta che prende le difese del suo fidanzato attualmente impegnato al Grande Fratello Vip 5. Tramite il suo profilo Instagram, la ballerina ha chiamato in causa degli autori del reality show e la stessa trasmissione.

LA fidanzata del Morra ha chiosato: "Massimiliano non è invisibile, ma è la regia a renderlo tale". Secondo la giovane, l'attore campano non vorrebbe mai inquadrato dalle telecamere.

Ma non solo, Dalila, in una seconda stories, ha accusato la trasmissione di non dedicare il giusto spazio al 34enne: "Mai una clip a suo favore". Per la ballerina ci sarebbe un motivo ben preciso se Massimiliano non riceve la giusta considerazione: "Morra non è figlio di... né appoggiato una personaggio importante". In merito a quest'ultilimo riferimento, la frecciatina al vetriolo potrebbe essere un chiaro riferimento a Francesco Oppini ed Enock Barwuah. Il primo infatti, è il figlio di Alba Parietti mentre il secondo è fratello di Mario Balotelli.

Mucedero ha sottolineato che il suo compagno tutti i risultati ottenuti sono arrivati grazie al merito. Massimiliano è un'attore che si è formato da solo.

Inoltre, Dalila Mucedero ha sostenuto che il gieffino non goda delle attenzioni "positive" da parte del reality show. Secondo la giovane, Massimiliano è stato massacrato dal Grande Fratello Vip 5, fin dal giorno del suo ingresso.

La fidanzata di Morra fa chiarezza sulla vicenda legata a Dayane Mello

Nel corso del suo sfogo, Dalila Mucedero ha spezzato una lancia a favore del suo fidanzato anche in merito alla presa di posizione su Dayane Mello. Secondo la ballerina, Tommaso Zorzi sbaglia a dire che Massimiliano non è coerente e si comporta come una sentinella.

Al contrario l'attore campano sarebbe stato chiaro fin da subito nei confronti della modella brasiliana. Massimiliano avrebbe sempre nutrito dei dubbi su Dayane, ma si aspettava di essere smentito. Dal momento che la cosa non è avvenuta, lo stesso Morra è rimasto perplesso sull'atteggiamento della Mello, tanto da pensare che il suo avvicinamento ad Adua Del Vesco sia solamente una strategia. Dalila Mucedero ha parlato anche di un video di cui sarebbe in possesso la regia, ma che non avrebbero mandato in onda.