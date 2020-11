La concorrente del Grande Fratello Vip 2020, Selvaggia Roma, si è lasciata andare raccontando una storia molto diversa rispetto ai presunti baci con Enock Barwuah o Pierpaolo Pretelli. L'influencer ha, così, svestito gli abiti della femme fatale o della guerriera, decidendo di mostrare un lato di sé differente, con l'intento di farsi conoscere meglio dagli altri coinquilini della casa più spiata d'Italia. Scendendo nei particolari, il racconto della Roma ha fatto riferimento a un periodo non molto felice della sua vita, ovvero la sua infanzia che ha passato in Tunisia. Non sono mancate le lacrime da parte della 31enne.

Già nei precedenti giorni Selvaggia si era emozionata parlando del rapporto con la famiglia d'origine. "Mia madre mi ha raccontato che l'unica volta che mio padre si è messo a piangere è quando mi ha preso in braccio", disse all'ex velino Pierpaolo Pretelli.

Il racconto di Selvaggia Roma

Selvaggia Roma ha voluto mostrare un lato particolare, profondo ed intenso di sé stessa, facendo riemergere ricordi appartenenti al suo passato e condividendoli all'interno del Grande Fratello Vip.

L'influencer ha raccontato che la madre, dopo la relazione con il padre, non si è più rifatta una vita. Selvaggia aveva quattro anni e viveva a Tunisi con la mamma che voleva cercare di ritornare in Italia ma non ci riusciva.

Selvaggia ha affermato che la madre finiva per piangere tutte le notti, aggiungendo che, purtroppo, in questi paesi la figura della donna non ha molta importanza e rilevanza.

Si sentivano come se fossero in trappola e Selvaggia Roma ha confidato di sentirsi in colpa per quello che è successo. "Io le ho fatto del male.

C'è stato un periodo che ero impazzita e l'ho abbandonata", ha detto la romana che ha voluto sottolineare il ricordo dello sguardo straziante della madre alla porta. Le parole di Selvaggia Roma sono state intervallate dalle lacrime che scendevano e non ha lasciato indifferenti i concorrenti del GF Vip 2020 presenti, i quali si sono inevitabilmente commossi.

Selvaggia colpita dal rapporto di Elisabetta Gregoraci con il padre

Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello, l'influencer romana non ha mancato di mandare frecciatine ad Elisabetta Gregoraci. Ha voluto mettere in evidenza il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli raccontando anche di alcuni baci tra i due e sottolineando che la showgirl lo avrebbe preso in giro. I due sono finiti nel cucurio e Selvaggia Roma ha chiesto all'ex velino di dormire insieme e poi ha continuato a parlare male della calabrese. La replica della Gregoraci non si è fatta attendere e ne è nata una grossa lite tra le due.

Nei giorni scorsi, però, tra le due qualcosa sembrerebbe essere cambiata. In particolar modo durante un discorso che hanno avuto, Selvaggia Roma ha voluto parlare di quanto è rimasta colpita dal rapporto tra Gregoraci ed il padre.

La conduttrice aveva ricevuto un video del padre durante la ventesima puntata andata in onda venerdì 20 novembre. Elisabetta era scoppiata in lacrime a sentire il padre che ammetteva di sentire la sua assenza. L'influencer romana aveva finito con il confidare alla calabrese che forse la sua aggressività nasce proprio dal fatto che non ha avuto un rapporto con il papà così come lo ha l'ex moglie di Flavio Briatore. Le due concorrenti sembrano aver trovato un punto di incontro, anche se Roma ha comunque, affermato, di essere rimasta ferita dalla nomination di Elisabetta.