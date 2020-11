Le prossime puntate di Beautiful saranno ricche di avvenimenti. Dalle anticipazioni su ciò che andrà in onda a partire dalla prossima settimana infatti, si verrà a sapere che Brooke non avrà nessuna intenzione di riaccogliere in casa sua Thomas e questo creerà sempre più dissapori con Ridge. Nel frattempo Bill Spencer chiederà aiuto proprio a Brooke per smascherare una volta per tutte Forrester jr e incastrarlo per la morte di Emma. I due quindi saranno alleati nella ricerca delle prove necessarie che possano far finire in carcere il figlio di Ridge. Lo stilista invece, sarà all'oscuro di ciò che sta complottando la moglie alle sue spalle e a quelle di suo figlio.

Beautiful spoiler: Bill pronto a smascherare Thomas per la morte di Emma

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda su Canale 5, i fan stanno assistendo ai continui litigi tra Brooke e Ridge a causa di Thomas. Mentre lo stilista cercherà di proteggere il figlio a ogni costo, Brooke continuerà a sostenere la pericolosità del ragazzo. Nel corso dei prossimi appuntamenti, proprio Brooke sarà più che mai decisa a tenere Thomas lontano dalla sua casa e dalla sua famiglia. Inevitabilmente, questa presa di posizione, farà incrinare ancor di più il matrimonio con Ridge. Nel frattempo, anche Bill Spencer sarà sulla stessa lunghezza d'onda di Logan e sarà pronto a sferrare un duro attacco contro Thomas.

Beautiful, trame 8-14 novembre: Bill chiede aiuto a Brooke per incastrare Thomas

Dando uno sguardo prossime alle trame, si verrà a sapere che il magnate avrà tutte le intenzioni di incastrare Thomas per la morte di Emma Barber, la nipote del suo amico Justin. Per questo motivo, chiederà l'aiuto proprio di Brooke, chiedendole di poter avere acceso al garage in cui è custodita l'auto di Thomas e ciò per portare avanti le indagini.

Bill, ancora non saprà, che il ragazzo è stato previdente e che avrà cancellato i dati del gps riguardanti proprio la notte dell'incidente di Emma. Bill dunque non troverà nulla di concreto, ma nonostante ciò non si darà per vinto perché sarà disposto a tutto pur di inchiodare Thomas.

Beautiful, anticipazioni: Ridge all'oscuro dell'alleanza tra Bill e Brooke

Nonostante Bill non abbia trovato nessuna prova schiacciante contro Thomas, Brooke continuerà a collaborare con il magnate per incastrare il figliastro. Il tutto all'insaputa di Ridge, il quale continuerà invece ad accusare la moglie di aver voluto far del male intenzionalmente a Thomas, verso cui la donna nutre un odio profondo. Una tesi sempre respinta da Brooke la quale, ha sempre sostenuto che la caduta di Thomas dalla scogliera sia sta un incidente e che non vi sia stata premeditazione da parte sua. Dopo gli attriti tra loro, non è da escludere che, se Ridge scoprisse l'alleanza tra Bill e Brooke le cose per Logan e per il suo matrimonio potrebbero mettersi proprio male.