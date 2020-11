Essendo reclusa nella casa del Grande Fratello Vip da metà settembre, Dayane Mello non sapeva che uno dei suoi ex si è fidanzato con Giulia De Lellis. Dopo che Giacomo Urtis ha riportato questo Gossip per la prova settimanale, la modella si è lasciata andare a delle interessanti rivelazioni: pare che Carlo Beretta fosse molto amico di Andrea Damante e che i due, più l'influencer romana, abbiano trascorso tutta l'estate insieme a Forte dei Marmi. La brasiliana ha anche lanciato una frecciatina alla neo-coppia per difendere il tronista.

Gossip al Grande Fratello Vip: Dayane spiazzata

"Carlo Beretta, ex di Dayane, travolto dalla passione per Giulia De Lellis", è questo il gossip che Giacomo Urtis ha letto in queste ore ai concorrenti del Grande Fratello Vip.

Il compito del chirurgo, ospite del reality, è quello di riportare alcune indiscrezioni agli abitanti della casa, che poi dovranno capire quali sono vere e quali inventate dagli autori. Dopo aver appreso la notizia della frequentazione in corso tra il suo ex fidanzato e l'influencer, la Mello si è lasciata andare a dei commenti che stanno facendo il giro del web, soprattutto perché riguardano il rapporto che il rampollo avrebbe avuto con Andrea Damante fino a poco tempo prima di fidanzarsi con la romana.

"Io so che Andrea è un ottimo amico di Carlo e, conoscendolo, non penso che potrebbe fargli una cosa del genere. Sono molto amici, ma anche con Giulia. No, non è da lui. Esce sempre con lui", ha detto la brasiliana sui rumors che ha appreso poco prima della ventesima puntata del reality.

I 'Damellis' commentati al Grande Fratello Vip

Quando qualcuno ha provato a farla ragionare sulla fondatezza del gossip che vorrebbe Carlo legato alla De Lellis, Dayane ha detto: "Potrebbe essere vero, anche perché avevo già sentito questo gossip mesi fa - ha aggiunto la modella nella casa del Grande Fratello Vip - Quest'estate io ero a Forte dei Marmi e c'erano anche Andrea e Giulia, ma Beretta stava sempre con Damante, non con lei.

Mi sembra strano che abbia fatto questo a uno dei suoi più cari amici".

Stando alla versione che ha fornito la Mello, Carlo e Andrea non sarebbero stato soltanto conoscenti come la De Lellis ha sottolineato nei giorni scorsi su Instagram: tra i due ci sarebbe stato un profondo legame d'amicizia, esattamente come ha dichiarato il dj a Verissimo non molto tempo fa quando ha ufficializzato la rottura con la 24enne e la sua frequentazione in corso con un suo caro amico.

Dayane ricorda l'ex al Grande Fratello Vip

"Non è da Carlo frequentare le ex degli amici, però potrebbe essere dai", ha chiosato Dayane prima di lanciare una frecciatina neppure troppo velata alla coppia della quale ha scoperto oggi l'esistenza nella casa. "Se si è fidanzato con Giulia, ha fatto uno sgarbo all'amico. Non si fa", ha aggiunto la brasiliana in riferimento alla liason in corso tra Beretta e la De Lellis, che pare sia nata a discapito di Andrea Damante.

Ricordando la storia d'amore di quasi due anni che ha avuto con il rampollo di una delle famiglie più facoltose d'Italia, la concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato: "Lui era uno sconosciuto nel mondo della televisione, poi si è messo con me ed è finito ovunque".

Nei giorni scorsi, inoltre, la modella ha raccontato della profonda sofferenza che le ha arrecato il rapporto con Carlo Beretta: i due si sarebbero lasciati principalmente per divergenze caratteriali e per la differenza d'età (lei ha 31 anni, lui 24), ma Dayane lo descrive ancora come uno degli amori più importanti della sua vita, anche più forte di quello che ha provato per Stefano Sala, papà di sua figlia Sofia.