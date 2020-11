La vita privata di Elisabetta Gregoraci continua a essere al centro del gossip. Al Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi ha cercato di sapere qualcosa in più da Elisabetta sulla sua sfera sentimentale. Scendendo nel dettaglio, la modella italo-persiana ha chiesto alla sua coinquilina se avesse provato ad avere una liaison dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore. A quel punto la diretta interessata si è sbottonata, descrivendo il suo ex marito come un uomo possessivo.

La confidenza di Elisabetta a Giulia

Nelle scorse ore, nella Casa più spiata d'Italia, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sono state protagoniste di una chiacchierata confidenziale.

In particolare, la neo concorrente del reality show ha chiesto alla showgirl se lei e il suo ex marito dopo la rottura del matrimonio fossero liberi di frequentare un'altra persona. Gregoraci con tono sarcastico ha replicato: "Cambiamo domanda...Sono tre anni, mi ha visto con qualcuno?"

A quel punto Salemi ha fatto notare alla sua coinquilina di averla vista in passato sui giornali, al fianco di Francesco Bettuzzi. Elisabetta ha ammesso di essere stata impegnata per due anni, ma ha anche riferito che la storia non è finita nel migliore dei modi. Successivamente, la 40enne di Soverato ha aggiunto: "F.B. è abbastanza possessivo...Sono sua per lui". Per questo motivo la showgirl non sarebbe stata mai avvistata in compagnia di un altro uomo in modo ufficiale.

Nelle scorse settimane si era parlato di un presunto contratto post matrimoniale che legava Elisabetta al suo ex marito Flavio. Ad alimentare i pettegolezzi era stato proprio Alfonso Signorini. Il conduttore del reality show ospite in una puntata del talk "La Repubblica delle Donne" nel 2019, avrebbe parlato di un presunto contratto stipulato dai due ex coniugi.

Nel contratto al quale faceva riferimento Signorini, pare che Gregoraci prima dei tre anni dalla fine del matrimonio non possa presentarsi in pubblico con un altro uomo.

Mattino 5, Arianna David: 'La macchina di Coletti avrebbe il nome di Elisabetta sulla targa'

Da qualche settimana a questa parte gli addetti ai lavori mormorano di una presunta relazione tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti.

Sebbene la showgirl si sia dichiarata più volte single all'interno del reality show, Arianna David ha raccontato un aneddoto legato alla gieffina.

Nel salotto di Mattino 5, David ha fornito un dettaglio sulla sfera sentimentale della 40enne calabrese: "Stefano Coletti nella targa della Porsche avrebbe il nome di Elisabetta". Una tesi che sarebbe stata sposata anche dal direttore del settimanale Nuovo. Riccardo Signoretti a Mattino 5 avrebbe invitato i paparazzi monegaschi a fotografare la targa della nuova automobile di Coletti.