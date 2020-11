Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 continua a essere molto caldo e in queste ultime ore Dayane Mello, parlando con la sua amica Rosalinda, è tornata a puntare il dito contro Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due hanno costruito un bel rapporto di amicizia all'interno della casa più spiata d'Italia ma questa vicinanza non convincerebbe per nulla Mello che ha addirittura ammesso di "avere il vomito" nel momento in cui li vede assieme.

Dayane Mello spara a zero sulla coppia Francesco Oppini - Tommaso Zorzi al GF Vip

Nel dettaglio, Dayane e Rosalinda hanno criticato il comportamento di Francesco Oppini per essersi allontanato da loro nel corso delle ultime settimane, complice la sua vicinanza sempre più affettuosa nei confronti di Tommaso Zorzi.

Per Dayane, però, la loro non sarebbe un'amicizia pura bensì si tratterebbe di un rapporto nato in favore di telecamera.

In particolar modo Dayane ha ammesso che all'inizio di questa esperienza del Grande Fratello Vip, Francesco lo considerava "un uomo figo da vedere" poi non le è piaciuto il modo in cui ha cominciato a parlare (male) di lei e soprattutto non ha gradito il fatto che Oppini si sarebbe nascosto dietro la persona di Tommaso per poter emergere nel migliore dei modi e incontrare così il favore del pubblico da casa.

Le due parole di Dayane: 'Mi viene il vomito'

"Quando vedo loro due insieme mi viene il vomito" ha proseguito Dayane nel suo duro sfogo contro Francesco fatto con la Rosalinda.

Parole che ovviamente non sono passate inosservate e che in queste ore hanno subito fatto il giro del web e dei social, scatenando pareri contrastanti da parte dei fan.

Di sicuro, però, con queste dichiarazioni al vetriolo, Mello ha dimostrato di non aver ancora digerito del tutto l'allontanamento di Francesco nei suoi confronti e c'è da scommettere che questo argomento sarà al centro della nuova puntata del GF Vip in programma proprio questo lunedì 23 novembre in prime time su Canale 5.

Pierpaolo Pretelli si riavvicina a Elisabetta al GF Vip

Intanto nel corso delle ultime ore si è tornato a parlare anche del rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Dopo che la loro amicizia speciale è stata messa a dura prova dall'ingresso in casa di Selvaggia Roma, i due piccioncini si sono nuovamente riavvicinati nel corso delle ultime ore.

Pierpaolo si è riavvicinato così a Elisabetta e non sono mancati i baci sul collo e le carezze. Insomma sembrerebbe che Pretelli sia ritornato di nuovo sui suoi passi, pronto a tendere di nuovo la mano alla dolce showgirl calabrese. Ci sarà un ritorno di fiamma a tutti gli effetti? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.