Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia: l'attenzione si concentra sull'inatteso ritorno di Can a Istanbul. A un anno dalla sua partenza, il maggiore dei fratelli Divit irromperà di nuovo nella vita di Sanem e di tutta la famiglia Aydin. Quest'ultima, preoccupata per la salute della loro cara, farà di tutto per mettere in guardia la scrittrice. Frattanto Nihat parlerà con Can rivelando che la dolce Sanem in sua assenza ha avuto un crollo nervoso.

L'incontro-scontro tra Can e Sanem

Le trame delle puntate turche di DayDreamer pongono l'attenzione su Can e la sua decisione di tornare in città.

Il fotografo dovrà fare i conti con l'ostilità di Leyla e Mevkibe: le due donne cercheranno di proteggere in ogni modo Sanem. Quest'ultima, infatti, durante la lunga assenza del suo ex fidanzato, ha subito un forte crollo nervoso che l'ha costretta a un ricovero in ospedale e a una lunga terapia. Deniz, per l'appunto la psicoterapeuta che aiuterà Sanem, diventerà anche la coinquilina della scrittrice.

Ben presto, Sanem si ritroverà a confrontarsi con Can: durante un dialogo dai toni molto accesi, il fotografo affermerà di non essere più l'uomo che è partito dodici mesi fa. La persona che Sanem ha conosciuto non esiste più. Divit affermerà di non voler essere più possessivo né geloso, come era diventato durante il suo fidanzamento con Aydin, e per questo di non voler più fare spazio all'amore nella sua vita.

A questo punto, la scrittrice reagirà molto male: da un lato chiederà al suo ex di partire e lasciarla in pace, dall'altro parlando con la sorella Leyla farà trasparire la presenza di sentimenti ancora presenti nel suo cuore nei confronti di Can.

Nihat si confronta con Can

Anche i genitori di Sanem chiederanno a Can di lasciare la città per non vedere più la loro amata figlia soffrire ma sarà Nihat a fare una rivelazione importante al fotografo.

Dopo una cena a cui si ritroveranno tutti insieme, il signor Aydin, che considerava il ragazzo quasi come un figlio, si confronterà con Can raccontandogli che Sanem è stata ricoverata e che ha dovuto fare uso di medicine. Il maggiore dei Divit capirà così quanto dolore ha provocato alla ex fidanzata e si pentirà per il modo in cui l'ha lasciata senza una spiegazione.

Questo chiarimento tra Can e Nihat avrà delle conseguenze che però non saranno quelle che la famiglia Aydin si aspettava. L'affascinante fotografo deciderà di restare in città e non tarderà molto il momento in cui la scintilla dell'amore scoccherà di nuovo tra i due protagonisti di DayDreamer. Frattanto la presenza di Yigit, in combutta con Huma, rappresenterà sempre di più un ostacolo per la coppia.