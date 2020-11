Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Una vita con le anticipazioni che andranno in onda in Spagna. La perfida Genoveva Salmeron sarà disposta a fare tutto per tenere sotto controllo il suo amato Felipe. Ciò accadrà dopo la fine del matrimonio, che avverrà quando Genoveva confesserà di aver ucciso la domestica brasiliana Marcia Sampaio. Infine, Genoveva finirà in prigione, ma riuscirà a evadere grazie all'aiuto di un sacerdote.

Una vita, anticipazioni spagnole: Felipe verrà avvicinato da Natalia sotto ordine di Genoveva Salmeron

Nei prossimi episodi spagnoli della soap opera Una vita, Felipe non reagirà bene alla scarcerazione da parte di Genoveva Salmeron e i suoi amici gli consiglieranno di andarsene via dal paese.

L'avvocato Felipe deciderà di ascoltare il consiglio dei suoi amici e raggiungerà a Vienna il figlio Tano. Ma quando l'Alvarez Hermoso ritornerà ad Acacias 38 verrà avvicinato e corteggiato da Natalia Quesada. Tuttavia, Felipe non saprà che dietro a questo finto corteggiamento ci sarà ancora una volta la mano di Genoveva. Infine, quest’ultima stringerà amicizia con Aurielo Quesada per cercare di riconquistare ancora una volta il quartiere, ma il suo piano non procederà bene e ci saranno alcuni imprevisti che la manderanno su tutte le furie.

La giovane Natalia Quesada deciderà di sedurre l'avvocato

Nelle prossime puntate spagnole di Una vita Natalia deciderà di sedurre l'avvocato Felipe seguendo il piano organizzato dalla perfida Genoveva, ma la giovane Quesada e l'ex fidanzato di Marcia Sampaio inizieranno a provare dei veri sentimenti.

Dunque, Genoveva inizierà ad arrabbiarsi con la sua alleata in quanto non riuscirà a vederla tra le braccia del suo amato. Quindi, la perfida donna ordinerà a Natalia Quesada di far ingelosire l'Alvareze Hermoso con Pierre Caron, un uomo molto pericoloso.

Natalia rifiuterà un ordine di Genoveva Salmeron e si metterà nei guai

Natalia rifiuterà di far ingelosire Felipe e per questo motivo Pierre si ribellerà alla giovane donna. L'uomo pericoloso sarà d’accordo con il piano organizzato da Genoveva e inizierà a minacciare la sorella di Aurelio. Pierre arriverà a dire che se Natalia non farà ingelosire Felipe dirà alle autorità che è una spia per la Germania.

Di fronte a questa minaccia Natalia deciderà di accettare la proposta di Pierre, mentre Genoveva inizierà a sentirsi in colpa e organizzerà un piano per proteggerla da Pierre. Per sapere cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita, bisognerà attendere le nuove anticipazioni che andranno in onda in Spagna.