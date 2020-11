Il Paradiso delle Signore prosegue con il suo appuntamento pomeridiano su Rai 1 e la puntata che andrà in onda giovedì, 3 dicembre, vedrà protagonista ancora la vicenda di Federico. Il ragazzo non avrà intenzione di leggere la lettera di sua madre e la donna si confiderà con Umberto. Intanto, alla caffetteria si inizierà a cercare un sostituto per Marcello, in vista della partenza per Bologna, ma Laura e Salvatore dovranno prima mettersi d'accordo sui propri obiettivi. Al grande magazzino si penserà ad un concorso che metterà in palio un make up e un capo della collezione, mentre Mantovano scoprirà l'identità della fidanzata di Marcello.

Infine, Beatrice continuerà a mentire con Pietro sul suo lavoro.

Nell'episodio di giovedì 3 dicembre, Stefania consegnerà la lettera di Silvia a Federico

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 3 dicembre, raccontano che nel corso della puntata, Silvia seguirà il consiglio di Stefania e scriverà una lettera a suo figlio. La ragazza consegnerà personalmente la missiva all'ex militare, ma Federico mostrerà di non aver nessuna intenzione di leggere le parole che sua madre gli ha dedicato. La signora Cattaneo, allontanata da suo figlio, sarà nella stessa situazione di Umberto. Silvia e Guarnieri si confronteranno e si sentiranno molto vicini, poiché saranno accomunati dal rifiuto di Federico.

I due ex amanti parleranno come mai era accaduto prima.

In caffetteria, Salvatore e Laura cercheranno il sostituto di Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 3 dicembre rivelano che, nella puntata che andrà in onda giovedì, in caffetteria si penserà alla partenza di Marcello. Per evitare di rimanere da soli e non riuscire a coprire tutti i turni, Salvatore e Laura si daranno da fare per trovare un sostituto di Barbieri, ma sarà molto difficile mettersi d'accordo sul tipo di persona da cercare.

Nel frattempo, il Mantovano non si arrenderà e scoprirà che Roberta è la fidanzata di Marcello.

Al Paradiso delle signore, Vittorio avrà una nuova idea da proporre alle proprie clienti per la giornata in cui si celebrerà l'operosità giornaliera, in onore di Sant'Ambrogio, protettore delle api. Il dottor Conti illustrerà alle sue commesse come funziona il questionario da sottoporre alle partecipanti del concorso per eleggere la "Regina per un giorno".

Vincerà chi riuscirà a dimostrare di essere la donna più impegnata nei lavori di casa ed in palio ci saranno un make up firmato Dora Vianello e un capo della nuova collezione.

