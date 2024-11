"Ho lottato contro il dolore e la paura". Così Sophie Codegoni ha rotto il silenzio dopo l'arresto di Alessandro Basciano, il suo ex compagno arrestato per stalking. L'influencer ha descritto su Instagram ciò che ha vissuto negli ultimi mesi, durante i quali ha subito minacce di morte. Codegoni ha condiviso il suo stato d'animo in una storia sul suo profilo social, a 24 ore dall'arresto del padre di sua figlia.

Lo sfogo sui social di Sophie dopo l'arresto di Basciano

Sophie Codegoni ha raccontato di aver lottato a lungo prima di denunciare, perché sperava in un cambiamento da parte di Alessandro Basciano.

"Mi sbagliavo e ammetterlo è straziante", scrive l'influencer, "Ho dovuto proteggere me, nostra figlia". La denuncia della donna risale al 2023 e, tra le accuse a carico del suo ex compagno, si va dagli insulti, minacce di morte, pedinamenti e telefonate ossessive. Esasperata dall'atteggiamento di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni si è rivolta alle forze dell'ordine e sono partite le indagini, coordinate dai pm Antonio Pansa e Letizia Mannella, e condotte dai Carabinieri. Secondo quanto si legge nel provvedimento del gip Anna Magelli, la vita di Sophie Codegoni era cambiata radicalmente a causa delle ossessioni del suo ex compagno.

Le pesanti accuse a carico di Alessandro Basciano

Secondo quanto si legge nel provvedimento a carico di Alessandro Basciano, Sophie Codegoni era costretta a uscire di casa solo in compagnia per la paura costante che la tormentava.

La donna evitava di frequentare alcuni posti in cui poteva incontrare Basciano o qualcuno dei suoi amici, e non poteva fermarsi a parlare con altri uomini, temendo per la sua incolumità. La gelosia ossessiva avrebbe portato Basciano a impedire qualunque relazione di Codegoni dopo quella ormai finita con lui. I messaggi che le inviava non lascerebbero spazio a dubbi.

"Se non torni con me, ti ammazzo", "Per me sei morta", sono solo alcune delle minacce con insulti che Codegoni ha dovuto subire nei mesi successivi alla fine della sua relazione. Le accuse a carico di Alessandro Basciano, arrestato nella giornata del 22 novembre, non si limitano solo ai pedinamenti e alle minacce. In occasione della Fashion Week dello scorso settembre, oltre ai messaggi di insulti, Codegoni si è ritrovata faccia a faccia con Basciano.

Quest'ultimo l'avrebbe strattonata e colpita per farla cadere durante l'evento ed è stato allontanato dalla sicurezza. In quella occasione, Codegoni non ha potuto concludere il contratto che aveva con lo sponsor.

Come si sono conosciuti Alessandro e Sophie

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello nell'edizione 2021/22 e tra loro è nata sin da subito una sintonia. La relazione è proseguita anche fuori dal reality show, con una proposta di nozze sul red carpet del Festival di Venezia e la nascita della loro figlia, Celine Blue. Tuttavia, a pochi mesi dalla nascita della bambina, sono iniziati i problemi. A Verissimo, Codegoni aveva parlato di un presunto tradimento di Basciano e ha iniziato anche a raccontare di aver subito violenza psicologica da parte del suo ex compagno. Basciano ha smentito tutto e a distanza di mesi da quelle dichiarazioni la coppia aveva provato a ricostruire il rapporto, ma non c'è stato nulla da fare.