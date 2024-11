Emir chiuderà Nihan a chiave nella sua stanza dopo il suo ennesimo rifiuto nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che Emir - che non si rassegnerà - costringerà Nihan ad abbracciarlo e quando la donna lo respingerà perderà la pazienza. Dopo aver cacciato Vildan di casa, Emir trascinerà sua moglie al piano di sopra e Nihan cadrà dalle scale. Nulla sembrerà fermare la follia di Emir che ignorerà persino le parole di Mujgan.

Il ritorno da incubo di Nihan

Emir non avrà nessuna intenzione di rassegnarsi all'idea di perdere Nihan e nelle prossime puntate emergerà tutta la sua follia.

L'uomo tenterà di impedire a Nihan di andare al matrimonio di Ayhan e Leyla senza di lui e si dirà disposto a tutto pur di trattenerla ala villa. Il destino, tuttavia, giocherà a favore di Nihan, perché Emir riceverà una telefonata dall'ospedale che gli comunicherà il ricovero di Galip per un malore. L'uomo sarà costretto ad andare via e Nihan e Kemal si godranno una splendida giornata con Leyla e Ayhan che si sposeranno e realizzeranno il loro sogno. Una volta tornata a casa, però, Nihan vivrà un incubo perché Emir sarà molto arrabbiato con lei. L'uomo inizierà ad accusare sua moglie si essere andata alla festa per poi provare ad abbracciarla con la forza, Nihan rifiuterà ogni gesto di Emir che perderà la pazienza e la spingerà contro il muro.

In quel momento arriverà Vildan che lo colpirà con un vaso per difendere sua figlia, ma questo gesto le costerà caro. Emir caccerà sua suocera che andrà a rifugiarsi da Leyla e Ayhan, mentre Nihan dovrà ancora subire l'ira di suo marito. Kozcuoğlu trascinerà con la forza sua moglie al piano di sopra, ma lei inciamperà e cadrà per le scale.

La caduta farà fermare per un attimo Emir, anche perché arriverà Mujgan che si renderà conto che suo figlio ha superato ogni limite.

Mujgan capirà che Emir ha seri problemi

Emir si accerterà delle condizioni di salute di Nihan, ma non rinuncerà al suo piano. L'uomo, infatti, porterà sua moglie nella stanza e le dirà che presto arriverà il medico.

Nell'attesa, continuerà ad incolparla per averlo fatto diventare un marito violento. "Perché mi stai facendo questo?", chiederà Emir a Nihan che non avrà più la forza di rispondergli. La donna chiederà a suo marito di lasciarla sola, mentre Mujgan assisterà alla scena e non potrà fare a meno di ricordare le violenze subita da Galip. "Hai dato alla luce un mostro", urlerà Nihan a sua suocera in presenza del medico. Emir avrà subito la risposta pronta e racconterà che sua moglie da un po' di tempo ha dei problemi psicologici. Nihan chiederà a tutti di andare via, implorando un'ultima volta Mujgan di far ragionare suo figlio. Emir resterà da solo con sua moglie ancora qualche minuto e le intimerà di non provare a scappare.

"Sei mia, questa famiglia è mia, Deniz è mia", dirà prima di chiudere a chiave la porta della stanza. Mujgan affronterà subito Emir: "Ti rendi conto che stai diventando pazzo?", dirà chiedendogli di lasciare libera sua moglie. Kozcuoğlu, però, non la ascolterà e le dirà che non ha ancora conosciuto la sua vera pazzia: "lo capirai quando mi trasformerò davvero in un mostro".

Le indagini sulla morte di Ozan

Nelle puntate in onda in Italia, Nihan e Kemal sono impegnati ad indagare sulla morte di Ozan. Per il momento sanno che Asu ha ordinato a Gurcan di avvelenare il ragazzo, ma non sono riusciti ad ottenere una prova per incastrarla. La polizia, inoltre, ha deciso di far riesumare il corpo di Ozan per stabilire le cause della sua morte, ma la tomba del ragazzo è stata trovata vuota.

La detective Mercan che ha preso in mano le indagini ha subito capito che qualcuno della famiglia Soydere sta agendo alle spalle di tutti. La poliziotta si è presentata a casa Soydere e ha teso una trappola a Tarik, dicendo che la polizia aveva trovato il corpo di Ozan e il giorno dopo sarebbe iniziata l'autopsia.