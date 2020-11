Serata da dimenticare per Emma Marrone. La quarta puntata di X Factor la neo giudice l'ha vissuta con tensione e nervosismo, tant'è che non ha risparmiato frecciatine e critiche ai colleghi a capo delle altre categorie. Una frase che la pugliese ha rivolto a Mika durante la diretta, poi, ha fatto arrabbiare alcuni utenti social, che l'hanno vista come un irrispettoso riferimento alla nazionalità non italiana del cantautore.

Tensione e nervosismo per Emma Marrone a X Factor

Il 19 novembre è andata in onda su Sky Uno la quarta puntata di X Factor: oltre al ritorno alla conduzione di Alessandro Cattelan, guarito dal coronavirus, sono stati tanti gli episodi degni di nota accaduti durante la serata.

Una delle protagoniste del live, che ha visto l'eliminazione di ben due concorrenti, è stata Emma Marrone: la giudice ha provato a difendere a spada tratta i suoi ragazzi criticando, a detta di alcuni, forse un po' eccessivamente i talenti delle altre categorie.

A pensarla così sono stati alcuni utenti che hanno utilizzato Twitter per contestare l'atteggiamento aggressivo della cantautrice. In particolare è stata presa di mira da chi non ha apprezzato una frase che ha rivolto a Mika durante un'accesa discussione.

Emma ha vissuto la serata in maniera abbastanza nervosa per l'esclusione a metà puntata di uno dei suoi "pupilli": Blue Phelix ha dovuto lasciare la gara per volere del pubblico e la sua giurata non l'ha presa affatto bene.

Le parole di Emma Marrone a Mika fanno arrabbiare i fan

Dopo aver avuto la certezza dell'eliminazione di uno dei suoi concorrenti, Emma ha detto: "Io penso di aver fatto tutto il possibile, purtroppo è un giorno e i giochi non sempre sono leali. Blue Phelix ha avuto grande coraggio nelle sue esibizioni a mostrarsi per come è veramente senza dissimulare, senza nascondersi, senza avere paura delle schifezze che si vedono ogni giorno.

Ha pagato lo scotto del giudizio e del pregiudizio. Purtroppo in Italia non siamo ancora pronti".

Sulla scia della delusione e della rabbia che ha provato per l'esclusione di Blue Phelix, la giudice ha continuato a commentare le esibizioni degli altri ragazzi ancora in gara, ma su uno in particolare, secondo alcuni, sembra aver esagerato.

Dopo aver ascoltato la cover di "Oro" che ha fatto Vergo, la pugliese ha detto che dovrebbe affidarsi a brani che facciano emergere la sua vera personalità: questo parere della "Brown" ha fatto arrabbiare Mika e parte del pubblico a casa.

I tweet contro Emma Marrone

Dopo aver sentito la difesa di Mika al suo talento (che poi è stato eliminato a fine serata), Emma Marrone ha si è arrabbiata, perché secondo lei è stata fraintesa.

"Io non ho detto questo. O ragionate in italiano oppure ve lo traduciamo", ha ribadito la salentina con un tono di voce decisamente alterato.

Queste ultime parole non sono piaciute al popolo del web, che su Twitter si è lasciato andare a commenti di disapprovazione nei confronti della giurata di X Factor, che avrebbe lanciato una frecciatina al collega di nazionalità libanese.

"Emma, quest'uscita nei confronti di Mika potevi risparmiartela. Molto irrispettosa", "Ma che caz... significa questo detto vicino a Mika? Te lo traduce in 27 lingue il tuo pensiero", "Accompagnate Emma all'uscita e non fatela entrare mai più a X Factor, grazie".

Queste sono solo alcune delle critiche che la cantante ha ricevuto sui social network dopo aver pronunciato delle parole che potevano essere interpretate come un attacco alle origini non italiane di Mika.

Terminata la quarta puntata del talent show, Emma Marrone non si è fatta viva su Instagram: contrariamente a quello che accade di solito dopo un live, ieri sera l'artista ha preferito non esporsi sul web.