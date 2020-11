Al Paradiso delle signore un'altra settimana volgerà al termine venerdì, 4 dicembre, e non mancheranno le emozioni. Silvia sarà sempre più angosciata per la distanza di Federico che tornerà a casa solo per fare le valigie e andare via. Il ragazzo deciderà infatti di andare a vivere con Luciano, mentre Marcello si confiderà con i suoi amici. Roberta avrà un incidente che non sembrerà affatto casuale, mentre Pietro confiderà a Vittorio che la madre lavora come inserviente. Inoltre, Beatrice e Conti parleranno e la donna confiderà al cognato di aver sofferto molto per lui in passato. Infine, Maria iscriverà Agnese al concorso del Paradiso.

Nell'episodio di venerdì, 4 dicembre, Salvo e Armando ascolteranno Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 4 dicembre raccontano che per Silvia saranno giorni di angoscia. La signora Cattaneo non riuscirà a rassegnarsi all'indifferenza di suo figlio e troverà conforto in Stefania e nella zia Ernesta. Più tardi, Federico tornerà a casa, ma soltanto per preparare i bagagli e lasciarla nuovamente: il ragazzo andrà a vivere con Luciano nel nuovo appartamento. Nel frattempo, Marcello confiderà a Salvatore e Armando le sue paure a causa del ritorno del Mantovano e gli amici di Barbieri mostreranno come sempre tutto il loro appoggio.

Pietro parla con Vittorio del nuovo lavoro di sua madre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 4 dicembre rivelano che, nella puntata di venerdì, Roberta sarà coinvolta in un incidente. Il fatto che il Mantovano abbia appena scoperto che la ragazza è la fidanzata di Marcello potrebbe non essere casuale.

Intanto, Pietro sarà sconvolto dal nuovo lavoro di Beatrice: sua madre, infatti lavora come inserviente al Circolo. Il ragazzo confiderà a suo zio quello che ha scoperto e Vittorio deciderà di affrontare sua cognata. Durante la conversazione, Beatrice aprirà il suo cuore al dottor Conti e gli racconterà che in passato ha sofferto molto a causa dei sentimenti che provava per lui.

Proseguono i preparativi per l'evento al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle Signore, nel frattempo, continueranno senza sosta i preparativi per il progetto grafico per allestire la vetrina il giorno di Sant'Ambrogio. A proposito del concorso "Regina per un giorno", Maria penserà di iscrivere Agnese tra le partecipanti, all'insaputa della signora Amato. Chi, infatti, più di lei si impegna a portare avanti quotidianamente le faccende domestiche, accudendo Salvatore e Rocco? Per sapere come reagirà Agnese all'iniziativa della giovane sarta, tuttavia, bisognerà aspettare le nuove puntate della soap.