Si dovrebbe chiamare Wisteria la nuova serie originale Netflix scritta e diretta da David Lynch. L’annuncio del progetto è contenuto nel numero 1222 di Production Weekly, una delle principali fonti del settore dell'intrattenimento per il monitoraggio dei dati di produzione di film e TV in arrivo, inoltre è stata ripreso anche da Rolling Stone.

I dettagli del nuovo lavoro sono davvero pochi al momento, però, nonostante la ristrettezza di informazioni sui prossimi sviluppi, sono trapelate alcune indiscrezioni.

Una nuova serie scritta e diretta da David Lynch?

Le riprese della serie dal titolo provvisorio Wisteria dovrebbero iniziare a maggio del 2021 nei Calvert Studios - in passato location di alcuni episodi della serie cult degli anni '90 Twin Peaks, che si è conclusa, dopo una lunga pausa, con la terza e ultima stagione uscita nel 2017 - e il budget in ballo per un numero di episodi, compreso tra 13 e 25, si aggirerebbe attorno agli 85 milioni di dollari.

Secondo le indiscrezioni, David Lynch curerà la scrittura del soggetto e la direzione cinematografica, mentre Sabrina S. Sutherland figurerà come produttore. Quest’ultima ha lavorato in passato a una serie di progetti lynchiani, tra i quali Inland Empire - L'impero della mente (2006) o ancora Twin Peaks: The Missing Pieces, film composto soltanto dalle scene tagliate di Twin Peaks: Fire Walk with Me - Fuoco cammina con me (1992) trasmesso al Vista Theater di Los Angeles nel luglio 2014.

David Lynch tornerà a lavorare per Netflix

David Lynch dovrebbe quindi tornare a collaborare con il colosso dell’intrattenimento a pagamento Netflix dopo il primo esperimento di tre anni fa, ovvero What Did Jack Do?

, atipico dramma poliziesco a tinte noir che vedeva come protagonisti un detective - interpretato proprio dal regista statunitense David Lynch. Egli esordì nel 1977 con il lungometraggio Eraserhead - La mente che cancella, il quale interrogava dentro una stanza asfittica per 17 minuti ininterrotti una scimmia.

Il titolo provvisorio Wisteria richiama un genere di piante rampicanti Leguminose velenose, anche conosciute con il nome di glicine. Queste piante crescono attorcigliandosi attorno a tutto ciò che trovano nei loro paraggi e possono raggiungere altezze di oltre venti metri. I loro frutti sono dei legumi che proteggono semi velenosi e tutte le parti della pianta contengono una sostanza tossica detta wisterina che, se ingerita, può causare vertigini, confusione, problemi di linguaggio, nausea, vomito, dolori di stomaco, diarrea e collasso.

Wisteria più che un semplice nome sembra già il presagio delle atmosfere tipiche lynchiane, surreali e psicotrope, che il pubblico assuefatto alla cinematografia di David Lynch non può che attendere con grande entusiasmo.