L'11 novembre andrà in onda su Rai 1, alle ore 15:55, la ventitreesima puntata de Il Paradiso delle Signore 5, la soap opera che appassiona ogni giorno milioni di telespettatori italiani. Secondo le anticipazioni l’episodio di mercoledì sarà ricco di sorprese. Le giovani Gabriella, Roberta e Laura hanno un sogno da coronare. Loro non solo vivono nella stessa casa, e lavorano tutte e tre al Paradiso, ma sono anche delle ragazze molto talentuose e per realizzare il loro sogno sono consapevoli che, nonostante le pressioni, dovranno lavorare duro. C'è un altro ragazzo, però, che dovrà lavorare sodo per migliorare il suo futuro: il personaggio in questione è Pietro Conti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata dell'11 novembre

Come annunciato dalle anticipazioni relative alla puntata de Il Paradiso delle Signore in onda mercoledì 11 novembre, anche il giovane Pietro dovrà lavorare sodo. In seguito al furto che ha commesso, il giudice ha preso una decisione che cambierà per sempre la sua vita. Il giovane dovrà frequentare un liceo assistito dallo zio Vittorio, che diventerà praticamente mentore del ragazzo. Pietro nel frattempo, oltre ad andare a scuola, aiuterà Rocco in magazzino. Come il giovane Amato, anche Rocco dovrà dimostrare il suo operato ad Armando e lui dovrà rendere conto.

L'offerta fatta a Federico: anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 novembre

Nel frattempo, come confermato dagli spoiler de Il Paradiso delle Signore, relativi alla puntata che andrà in onda mercoledì 11 novembre, Adelaide continuerà a sospettare in merito all'attaccamento che Umberto ha nei riguardi di Federico.

Quest'ultimo, a sua volta, riceverà un’offerta molto prestigiosa da un nuovo importante cliente del Circolo.

Intanto Gabriella sarà sempre più indaffarata con il suo lavoro. Le continue pressioni e l'elevato stress le provocheranno delle spiacevoli conseguenze. Come si evince dagli ultimi spoiler, la donna litigherà con Cosimo e farà fatica a rispettare le date delle consegne, rischiando quindi di non riuscire ad adempiere a tutti i lavori riguardanti il grande magazzino.

Come andrà a finire? L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è per le 15:55 su Rai 1. Gli episodi in onda durante la settimana sono disponibili in replica su Rai Premium il sabato dalle ore 15:50 alle 19:35. Inoltre su RaiPlay, piattaforma streaming della tv di Stato, son presenti tutte le puntate trasmesse fino a oggi.