Lunedì 9 novembre su Canale 5 è stata trasmessa la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 5. Tra i protagonisti della serata ci sono stati Giulia Salemi ed Enock Barwuah. In particolare, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui veniva evidenziata l'intesa tra i due coinquilini. A fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata, dissociandosi subito.

Giulia frena Signorini

Giulia Salemi è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 5 lo scorso venerdì novembre. Per la modella italo-persiana è un ritorno al Reality Show, visto che ha partecipato alla terza edizione del reality show condotta da Ilary Blasi.

Durante la diretta, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui veniva evidenziato un certo feeling tra la neo concorrente ed Enock Barwuah. Al termine del video, Giulia ha subito fatto chiarezza sulla sua posizione. Senza giri di parole Salemi ha chiosato: "Mi dissocio". La web influencer ha sottolineato di avere sentito nel video delle canzoni che non le piacevano affatto e tra l'altro le ricordavano determinate cose.

Poco dopo, Giulia ha dichiarato che per lei sono "off limits" i ragazzi fidanzati o che hanno dei flirt in corso. Per quanto riguarda il fratello di Mario Balotelli, Salemi ha precisato che il suo coinquilino è un bellissimo ragazzo come gli altri presenti nella casa.

Poi, ha messo in guardia Alfonso Signorini: "Non cercate di fare l'accoppiata, ho già dato". Prima di liquidare in modo definitivo l'argomento, Giulia Salemi ha ribadito che Enock è fidanzato e la torta preparata era dedicata alla fidanzata di Barwuah.

Salemi ricorda l'esperienza al GF Vip 3

Al termine della diciassettesima puntata del reality show di Canale 5, Giulia Salemi ha condiviso con i suoi compagni le emozioni vissute durante la terza edizione del Grande Fratello Vip.

La 27enne ha ammesso di non essersi goduta l'esperienza appieno né dentro né fuori dal programma. Giulia non ha rinnegato la relazione con Francesco Monte, nata sotto i riflettori, perché da tempo non aveva le farfalle nello stomaco. Al tempo stesso, però, ha ammesso di essersi concentrata solamente sulla liaison e non sul gioco.

Salemi ha chiosato: "Piangevo ogni lunedì ed ero condizionata da quello che mi dicevano in studio".

La gieffina ha confidato di avere perso una grande opportunità. Questo non significa che la modella si sia pentita di avere avviato una storia d'amore nella casa di Cinecittà: "È un gioco sadico, ma per me è stato magico".

Giulia Salemi ha parlato anche della punizione ricevuta, per l'atteggiamento di sua madre Fariba. La donna aveva parlato alla 27enne in lingua persiana, di conseguenza gli autori del reality show hanno pensato che Giulia avesse ricevuto delle informazioni esterne al programma. Salemi ha ammesso che dopo il provvedimento ricevuto, ha provato molta rabbia nei confronti di sua mamma.