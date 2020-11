La soap opera spagnola Il Segreto continua a fare compagnia ai fan italiani. Negli episodi in onda su Canale 5 dal 22 al 27 novembre Tiburcio Comino farà i conti con Estefania. Quest’ultima sosterrà di aver vissuto dei momenti di passione con l’ex acrobata, e sarà intenzionata a mettere al corrente Dolores del presunto tradimento del marito.

Rosa Solozabal invece quando inizierà a rendersi conto che Adolfo de Los Visos non la ama, non vorrà più sposarsi.

Il segreto, anticipazioni sino al 27 novembre: Alberto Santos e Maria Jesus alleati

Le anticipazioni delle puntate che occuperanno il piccolo schermo italiano da domenica 22 a venerdì 27 novembre, annunciano che Francisca e Matias non riusciranno a stare tranquilli.

Sia la darklady e il marito di Marcela saranno tormentati al pensiero di ciò che potrebbe accadere a Raimundo. Fortunatamente Montenegro e il padre di Camelia faranno un sospiro di sollievo, nell’istante in cui il capitano Huertas rintraccerà il capanno in cui Ulloa era tenuto prigioniero. Inoltre grazie a delle tracce lasciate da quest’ultimo, si scoprirà che l’ex locandiere è riuscito a darsi alla fuga. Intanto Tiburcio, Hipolito e Onesimo per mettere in cattiva luce Estefania architetteranno un piano per accusarla di un furto che purtroppo fallirà. A questo punto l’ex acrobata non avrà altra scelta, oltre a quella di confessare alla moglie Dolores di averla veramente tradita. In seguito Don Ignacio avrà una discussione accesa con Urrutia: quest’ultimo farà perdere le staffe all’uomo d’affari per aver rilasciato delle dichiarazioni ad Alberto Santos.

Nel contempo il giornalista si alleerà con Maria Jesus, la madre di Pablo, per rovinare in modo definitivo Solozabal.

Intanto a La Casona la situazione sarà abbastanza seria per Rosa, che oltre a soffrire di allucinazioni avrà manie di persecuzione. Francisca stufa di aspettare convocherà il capitano Huertas, e gli dirà che si metterà alla ricerca del marito Raimundo.

Tiburcio anche se continuerà a essere parecchio turbato, accetterà di ascoltare la nuova soluzione pensata da Onesimo per far venire alla luce il vero volto di Estefania.

Jesus Urrutia viene arrestato, Matias disperato per il nonno

In seguito Isidoro e Damian passeranno sempre più tempo insieme: quest’ultimo non si fiderà di Matias, che intanto farà dubitare anche la moglie Marcela a causa del suo malumore.

La madre di Camelia arriverà a sospettare che il suo consorte non sia soltanto nervoso per la sparizione del nonno. Isabel approfitterà dell’assenza di Francisca per convocare Don Filiberto a La Habana: in tale circostanza la matrona dirà al sacerdote di non intromettersi nei suoi affari. Rosa in preda allo sconforto totale e convinta che Adolfo non provi alcun sentimento per lei, gli chiederà di annullare il loro matrimonio: quest’ultimo a gran sorpresa rassicurerà la sua futura moglie, e la inviterà ad andare avanti con i preparativi. Il secondo tentativo di Tiburcio, Onesimo e Hipolito per sbarazzarsi di Estefania non andrà a buon fine. Intanto Alicia grazie alla madre Encarnacion, deciderà di candidarsi alle elezioni municipali.

Mauricio quando apprenderà dell'intenzione della giovane Urrutia, ricorderà alla moglie di Jesus che la politica non è adatta per una donna.

Finalmente Raimundo dopo essere stato ritrovato, farà ritorno a Puente Viejo insieme a Francisca. Il capitano Huertas arresterà Jesus Urrutia con l’accusa di omicidio, e Ignacio farà il possibile per far tornare in libertà il suo braccio destro con l’aiuto dei suoi avvocati. Urrutia intanto riceverà una lettera da parte di Encarnacion e Alicia. Raimundo sarà vivo, ma verserà in una sorta di stato catatonico, facendo cadere Matias nella disperazione più profonda.

Rosa manipolata da Isabel, Raimundo non migliora

Tiburcio sarà sempre più ansioso a causa di Estefania, che lo minaccerà nuovamente dicendogli di essere disposta a far sapere a Dolores della loro tresca.

La new entry in cambio del suo silenzio pretenderà di ricevere da Comino una cifra maggiore. Alicia per poter parlare con Isidoro gli tenderà un’imboscata, e riuscirà a farsi dare le informazioni che desiderava su Matias. Le condizioni di salute di Raimundo desteranno parecchia preoccupazione a tutti gli abitanti, invece Isidoro tramite dei documenti governativi farà apprendere ad Alicia del coinvolgimento del marito di Marcela nella lotta della repubblica. Rosa sarà decisa a continuare a organizzare le sue nozze, mentre Encarnacion abbandonerà la villa e deciderà di non lavorare più per i Solozabal. Nel frattempo ci sarà sempre più tensione tra Maria Jesus e Ignacio: Pablo sembrerà schierarsi dalla parte del padre, infatti si scaglierà contro la donna che l’ha messo al mondo per averlo abbandonato.

Successivamente Alicia sarà preoccupata per l’arresto del padre, invece Matias farà finire in carcere Isidoro. Tiburcio perderà le staffe quando Estefania tonerà all’emporio Miranar, e annuncerà di essere in dolce attesa. Rosa offesa dal comportamento dei propri familiari troverà consolazione nelle parole di Isabel, che però la manipolerà facendole credere che la colpa di ogni loro disgrazia sia di suo padre Ignacio. Infine Raimundo continuerà a non dare alcun segnale di miglioramento, nonostante Francisca farà di tutto per farlo reagire.