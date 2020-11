Continuano a non mancare i colpi di scena nel celebre sceneggiato spagnolo Il Segreto, in attesa del gran finale. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 9 a domenica 15 novembre 2020, dicono che Eulalia Castro prima di esalare l’ultimo respiro farà in tempo a dire a Francisca Montenegro che Raimundo Ulloa - sparito da diverso tempo - in realtà è tenuto prigioniero.

Adolfo de Los Visos invece non avrà altra scelta oltre a quella di accettare di sposare Rosa Solozabal, nonostante continuerà ad essere innamorato della cognata Marta.

Il segreto, spoiler al 15 novembre: la morte di Eulalia Castro

Nelle puntate che i fan italiani potranno seguire dal 9 al 15 novembre 2020, a Puente Viejo verrà annunciato l’improvviso decesso di Isabel. Le autorità e il capitano Huertas avvieranno subito delle ricerche per far luce sulla misteriosa scomparsa della marchesa de Los Visos: nessuno riuscirà a capire per quale motivo il corpo senza vita della donna sarà portato subito via. Nel contempo Ignacio sarà triste per la morte della sua nemica, mentre Rosa si preoccuperà soltanto per il fatto che il suo matrimonio potrà essere rimandato. Successivamente Raimundo verrà raggiunto da qualcuno dopo aver perso i sensi nella foresta per scappare dalle grinfie di Campuzano, lo scagnozzo di Eulalia Castro.

Intanto i primi sospetti sull’omicidio della madre di Tomas e Adolfo si concentreranno su Francisca per non aver preso parte al funerale della parente, invece Ignacio non si fiderà del giornalista che si è occupato del delitto. Solozabal incontrerà la sua ex amante Maria Jesus, per chiederle di andarsene via dal quartiere iberico in cambio di denaro: l’obiettivo dell’uomo d’affari sarà quello di far allontanare il figlio illegittimo dalla madre.

Montenegro non la prenderà per niente bene quando saprà di essere considerata l’omicida di Isabel, invece Maria Jesus dopo aver incontrato in segreto il giornalista Alberto Santos accetterà la proposta di Ignacio ma in cambio vorrà avere una cifra altissima. Rosa crederà che Adolfo non abbia ancora smesso di amare Marta, quando preferirà posticipare le loro nozze.

Eulalia si avvicinerà alla tomba di Isabel per attendere l’arrivo di Francisca, con l’intenzione di vendicarsi una volta per tutte: quest’ultima come previsto si recherà al cimitero, e fingerà di essere sorpresa di vedere la sua nemica del passato viva e vegeta. Eulalia finirà per cadere nella trappola architettata da Montenegro, venendo uccisa dalla marchesa de Los Visos. A questo punto quest’ultima si vedrà costretta a spiegare la ragione per cui ha finto la sua morte.

Francisca preoccupata per Raimundo, Adolfo si sfoga con il fratello Tomas

Nel frattempo Adolfo rassicurerà Rosa dicendole che sarà un buon padre per la creatura che porta in grembo, per non ammetterle che il suo cuore continua a battere per Marta.

Carolina incoraggerà Pablo quando la metterà al corrente dell’imminente partenza della madre. Rosa si congratulerà per la sua futura suocera Isabel per la sua mossa strategica, e le dirà di voler essere come lei. Francisca farà sapere a Matias di soffrire da quando ha appreso che suo marito Raimundo è stato rapito. La storica dark lady farà un sospiro di sollievo grazie a Mauricio, che dopo aver fatto delle indagini le dirà che Eulalia l’ultima volta era stata vista con un ragazzo magro con un solo occhio.

A questo punto il sindaco per rintracciare il sicario chiederà aiuto al capitano Huertas, ma quando riceverà un netto rifiuto lo ricatterà. Adolfo si sfogherà con il fratello Tomas dicendogli di dover sposare una donna per cui non prova nessun sentimento.

In seguito Ignacio farà arrabbiare Rosa, non appena le dirà che Marta non dovrebbe mancare alle sue nozze. Lo scatto d’ira della secondogenita di Solozabal ricorderà gli stessi della madre Dona Begona, soprattutto quando sempre più instabile mentalmente cadrà dalle scale vestita da sposa.