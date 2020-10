La telenovela spagnola Il Segreto nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra continua a interessare i telespettatori di Canale 5. Nelle puntate che i fan italiani seguiranno prossimamente, Marta Solozabal (Laura Minguell) non avrà altra scelta oltre a quella di allontanarsi da Adolfo De Los Visos (Adrian Pedraja). La figlia maggiore di Ignacio (Manuel Regueiro) per il bene dei propri cari deciderà di abbandonare Puente Viejo per sempre.

Marta prenderà la drastica decisione , nell’istante in cui sua sorella Rosa (Sara Sanz) annuncerà la sua inattesa gravidanza.

Il segreto, spoiler: Adolfo finisce in ospedale, Rosa annuncia la sua gravidanza

Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Italia tra qualche settimana, dicono che dopo aver giocato a carte in una bisca clandestina con l’amico Juan (Eudald Font) e altri uomini, Adolfo verrà ferito da un colpo d'arma da fuoco. Il fratello di Tomas rischierà la vita a causa degli scagnozzi di Amaya, colui che esigerà di ricevere dei soldi da Montalvo. Fortunatamente quest’ultimo metterà in salvo il marchesino, ma durante la colluttazione porrà fine all’esistenza di uno dei suoi nemici. A questo punto il secondogenito di Isabel verrà portato in ospedale e per sfuggire alla morte sarà necessaria una trasfusione di sangue.

A complicare la situazione ci penserà Rosa, che farà visita al suo promesso sposo e gli confesserà di essere incinta di lui. Inoltre la secondogenita di Ignacio preciserà ad Adolfo di dover organizzare il prima possibile il loro matrimonio, per non sentire i pettegolezzi dei cittadini. Abbastanza amareggiato, il fratello di Tomas non farà fatica a capire di dover rinunciare a stare con Marta.

Marta intenzionata a trasferirsi a Bilbao, Juan lascia Puente Viejo per aiutare le autorità

Nonostante ciò però Adolfo, non appena verrà dimesso grazie all’esito positivo della sua operazione, vorrà convincere la propria amata a rimanere con lui, anche se diventerà padre. La figlia maggiore di Solozabal non volendo far soffrire nuovamente la sorella Rosa e ancora spiazzata per il fatto che suo padre Ignacio ha scoperto che lei e Adolfo si amano, troverà il modo per prendere le distanze da quest’ultimo.

In particolare Marta, seppur a malincuore e assalita dai sensi di colpa, deciderà di trasferirsi a Bilbao, ma farà sapere soltanto a Manuela (Almudena Cid) della sua partenza. Adolfo intanto si rassegnerà all’idea di non poter più avere al proprio fianco Marta e cercherà di riprendersi, concentrandosi soltanto su Rosa.

A sostenere il figlio minore della marchesa De Los Visos sarà soltanto il fratello Tomas (Alejandro Vergara), poiché Juan, per non finire in carcere, se ne andrà via da Puente Viejo con l’obiettivo di consentire alle autorità di rintracciare gli uomini di Amaya ancora desiderosi di vendetta. Per concludere Marta farà ritorno nel quartiere iberico con una novità.