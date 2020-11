La soap opera spagnola Una vita, continua a regalare delle forti emozioni ai telespettatori. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 16 a domenica 22 novembre 2020, dicono che Marcia Sampaio sparirà nel nulla il giorno in cui lei e Felipe Alvarez Hermoso avrebbero dovuto rendere pubblica la loro storia d’amore.

Felicia Pasamar invece accetterà di convolare a nozze con Copernico Ledesma, per il bene della sua famiglia.

Una vita, trame al 22 novembre: Ramon e Antonito credono che Carmen sia incinta

Nel corso degli episodi che i telespettatori italiani vedranno su Canale 5 dal 16 al 22 novembre 2020 sempre dalle ore 14:10, gli abitanti di Acacias 38 saranno sconvolti dal ritorno inaspettato di Mauro San Emeterio.

L’ex ispettore del quartiere iberico verrà accolto da Felipe: i due amici di sempre condivideranno il loro difficile passato. Soprattutto sarà struggente una rivelazione di Mauro, visto che confesserà all’avvocato che sua moglie Teresa non è più in vita. Intanto José troverà un lavoro ad Emilio a Buenos Aires, nonostante avrà il timore che sua figlia Cinta gli stia nascondendo qualcosa. Genoveva non appena Felipe le offrirà il suo aiuto per i soldati bloccati in Africa, gli chiederà di invitarla al suo fidanzamento con Marcia. Felicia invece dopo aver accettato le scuse di Cinta farà una misteriosa telefonata a Ledesma.

Alvarez Hermoso riceverà i vicini di casa, invece Ursula e Genoveva decideranno di andarsene dalla cittadina iberica.

Proprio quando la brasiliana sarà in procinto di raggiungere Felipe all’improvviso andrà via la corrente. Nel contempo Ramon e Antonito nonostante sospetteranno che Carmen potrebbe essere in dolce attesa, rimarranno in silenzio: intanto quest’ultima continuerà a scontrarsi con Lolita.

Felipe disperato, Ursula nega di essere coinvolta con la sparizione di Marcia

In seguito Emilio scoprirà che Ledesma ha rimesso piede ad Acacias 38 per convolare a nozze con sua madre Felicia. A questo punto Cinta metterà al corrente i propri genitori sia della difficile situazione in cui si trovano i Pasamar, e del ritorno di Emilio.

Felipe disperato per la sparizione di Marcia chiederà a Casilda di dargli una mano a cercarla, con la convinzione che non abbia fatto perdere le sue tracce spontaneamente. Alvarez Hermoso affronterà Ursula: quest’ultima negherà il suo coinvolgimento con la scomparsa della brasiliana.

Carmen si stancherà di sopportare le continue provocazioni di Lolita, invece Mauro comincerà ad avviare delle indagini per rintracciare Marcia. Felipe inizierà a pensare che la sua nuova fiamma potrebbe averlo abbandonato di propria volontà. Carmen farà intendere a Ramon di essere in stato interessante, per non fargli sapere dei litigi con Lolita. Cinta spiegherà ai genitori che Felicia è disposta a fare un sacrificio, diventando la moglie di Ledesma.

Intanto la ristoratrice convincerà Emilio ad accettare la sua decisione. Infine Casilda dopo aver trovato in soffitta la medaglia di Marcia la mostrerà a Felipe: quest’ultimo grazie alla domestica di Rosina scoprirà che la brasiliana era in procinto di mandare un biglietto del treno a Tano.