Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera nata dalla penna di Aurora Guerra diventata un vero e proprio cult in Italia. Le trame provenienti dalla Spagna raccontano che l'arrivo di Donna Begona a Puente Viejo genererà le più disparate reazioni. Se Marta, Carolina e Rosa accoglieranno a braccia aperte la madre a casa, Ignacio Solozabal apparirà decisamente più preoccupato.

Il segreto spoiler: Donna Begona arriva a Puente Viejo

Le anticipazioni de Il segreto riguardanti le nuove puntate in programma a breve in televisione raccontano che Donna Begona arriverà a Puente Viejo, dopo aver trascorso parecchi anni in una casa di cura a causa della sua instabilità mentale.

Ignacio, infatti, decise di allontanare la moglie per permetterle di avere le cure necessarie per ritornare in sé.

Ma ecco, che la donna annuncerà il suo ritorno grazie a un telegramma, che lascerà tutti quanti senza parole. Le tre sorelle Solozabal appariranno felici di poter rivedere il loro genitore, mentre Ignacio e Manuela saranno molto preoccupati, tanto da prendere alcune precauzioni in merito.

Nel frattempo Rosa, Marta e Carolina contageranno con il loro entusiasmo anche Ramon, in procinto di sposare la primogenita delle Solozabal. Dall'altro canto, Pablo apparirà molto turbato in quanto teme che la sua presenza possa far ammalare Donna Begona.

Carolina e le due sorelle felici per l'arrivo della madre

Secondo agli spoiler della soap opera spagnola in onda a breve in televisione si evince che Carolina pregherà Pablo di fidarsi di lei, tanto da chiedergli di restare ad abitare alla Casona. In seguito, la giovane e le due sorelle accoglieranno con gioia l'arrivo della madre a casa.

A tal proposito, Rosa presenterà Adolfo a Donna Begona, la quale apparirà come una perfetta suocera.

Intanto Ignacio e la sua fedele serva Manuela temeranno che il ritorno della donna a casa possa avere delle serie conseguenze nella loro famiglia. Il Solozabal, infatti, avrà paura che sia successo qualcosa di grave alle figlie quando non le troverà in casa.

L'imprenditore, a questo punto, obbligherà Manuela a scoprire la verità dell'allontanamento di Marta, Rosa e Carolina.

Ignacio crede che la moglie non sia guarita

Ben presto i telespettatori de Il segreto scopriranno che Donna Begona ha portato le tre figlie a passeggio per le vie di Puente Viejo. In questa circostanza, la nobildonna capirà che le tre ragazze non vanno d'accordo come vorrebbero dimostrare.

Ignacio, nel frattempo, comincerà a credere che la moglie non sia guarita, tanto da farglielo presente. La donna, a questo punto, si scuserà per non averlo avvertito prima del suo ritorno. Infine deciderà di organizzare l'addio al nubilato di Rosa, senza ascoltare il parere contrario di Manuela.