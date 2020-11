Ci sarà L'Allieva 4? E' questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan della Serie TV di Rai 1 che vede protagonisti Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi. Stasera si concluderà la terza serie con la messa in onda della sesta e ultima puntata e intanto si pensa già a quello che sarà il futuro di questa fiction. Al momento, però, le notizie non sembrano essere confortanti per i fan, dato che sul destino della serie ci sono molti dubbi. Ad alimentarli anche alcune dichiarazioni di Sergio Assisi, tra le new entry di questa terza stagione.

Futuro ancora incerto per L'Allieva 4: Sergio Assisi parla di 'terza e ultima stagione'

Nel dettaglio, Sergio Assisi è entrato in scena durante le puntate trasmesse quest'anno in televisione e ha vestito i panni di Giacomo Conforti, fratello di Claudio. Come riportato dal sito Davide Maggio, Assisi in una recente intervista ha ammesso che entrare in corso d'opera in una fiction giunta alla sua terza e peraltro ultima stagione non è proprio il massimo.

Dichiarazioni che ovviamente non sono passate inosservate, dato che l'attore partenopeo in questo modo ha svelato che la serie chiuderà definitivamente i battenti con la messa in onda della puntata conclusiva della terza stagione, durante la quale verrà celebrato il fatidico matrimonio tra Alice e Claudio.

Giorgio Marchesi dice che 'dipende dalle sceneggiature'

Parole diverse, invece, quelle di Giorgio Marchesi che, a proposito della possibile quarta stagione di questa fiction di grande successo, ha ammesso che tutto dipenderà anche dalle sceneggiature che verranno messe a punto. A tutto ciò si aggiungono le dichiarazioni non proprio confortanti di Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi.

Lo scorso giugno, infatti, entrambi i due attori protagonisti de L'Allieva si erano detti favorevoli alla conclusione della fiction con la terza e ultima stagione. In particolar modo la Mastronardi dichiarò che si arriva al momento in cui bisogna avere il coraggio di mettere un punto e chiudere il capitolo.

Le parole di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale su L'Allieva 4

L'attrice citò anche la sua serie preferita, Grey's Anatomy, dicendo di essere una fan sfegatata ma dopo 15 anni di messa in onda era giunto il momento di dire 'basta'. Anche Lino Guanciale aveva ammesso che con questo terzo capitolo erano stati chiusi tanti fili della storia e sul futuro si era limitato a dire un 'vedremo'. Lo scorso settembre, invece, in occasione del lancio della fiction i due attori avevano fatto una sorta di passo indietro ed entrambi erano apparsi più 'possibilisti' circa una quarta serie. Ma i dubbi restano e le riserve non sono state ancora sciolte definitivamente dalla Rai e dai due protagonisti. Di sicuro il pubblico e i fan di Alice e Claudio sarebbero a dir poco contenti di poter continuare a seguire le loro vicende nelle nuove puntate de L'Allieva 4