Il quarto live di X Factor 2020, in onda ogni giovedì su Sky Uno, si è rivelato una puntata ricca di colpi di scena: dal ritorno del conduttore Alessandro Cattelan fino alla doppia eliminazione, che ha portato Blue Phelix (nome d'arte di Francesco Franco) e Vergo ad abbandonare la gara.

Lo sfogo di Emma

La puntata si è aperta all'insegna dell'allegria per il ritorno dello storico conduttore Alessandro Cattelan, risultato positivo al Coronavirus circa due settimane fa. La serata è cominciata con il collegamento via webcam con il presentatore, che poco dopo si è rivelato essere in realtà un video registrato precedentemente: infatti, a pochi minuti dall'inizio, Alessandro Cattelan si è palesato sul palco, rimuovendo il casco che portava in testa.

La gara è poi proseguita con una manche flash e senza pause tra le performance. Tutti i concorrenti si sono esibiti con una versione ristretta del loro inedito, sottoponendosi al giudizio diretto del pubblico. Il meno votato dai telespettatori, e quindi il primo squalificato della serata, è stato Blue Phelix, uno dei componenti della squadra degli Under Uomini di Emma Marrone. La giudice si è mostrata particolarmente delusa dal verdetto finale, delusione che, come riporta il CorriereDellaSera.it, si evince dalle parole che la giudice ha pronunciato subito dopo l'eliminazione: "Purtroppo in Italia non siamo pronti, ci vuole ancora tanto coraggio per salire sul palco ed essere se stessi, senza nascondersi.

Francesco ha dato il coraggio a tanti ragazzi e ragazze di mostrarsi senza paura delle porcate che ancora qualcuno nel 2020 si permette di dire". La sua critica è rivolta in particolar modo ai commenti omofobi che alcuni telespettatori hanno rivolto nei confronti del giovane cantante Blue Phelix.

Il secondo eliminato della serata

Ma le eliminazioni non sono finite qui. Nel corso della puntata, un altro cantante ha dovuto interrompere il suo percorso ad X Factor. La gara è proseguita con la seconda manche che ha visto l'esecuzione di altri brani da parte dei concorrenti rimasti in gara: Little Pieces of Marmelade, Cmqmartina, Blind, i Melancholia, N.A.I.P., Casadilego, Mydrama e Vergo.

Questa volta, a perdere un altro membro della propria squadra è stato Mika, al comando degli Over, che ha dovuto sopportare l'ennesimo duro colpo causato dall'eliminazione di Vergo. Quest'ultimo si è esibito con un mashup di "Oro" di Mango, "Pienso en tu mirà" e "Malamente" di Rosalìa, un'assegnazione che ha messo in difficoltà il concorrente, tanto da arrivare a stonare anche con l'autotune. Al momento, sia Emma che Mika si ritrovano a dover affrontare il resto della competizione con solamente un cantante, rispettivamente Blind degli Under Uomini e N.A.I.P. degli Over.