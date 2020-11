Nella puntata di Verissimo, che andrà in onda sabato 14 novembre, assisteremo all'intervista di Manuela Arcuri. Dato che il programma è registrato con anticipo, sono già trapelate delle indiscrezioni in merito a ciò che l'attrice ha rivelato nel salotto di Silvia Toffanin.

Arcuri si è soffermata soprattutto sulla storia avuta con Gabriel Garko diversi anni fa. In merito a questa relazione, la donna ha fatto delle confessioni inaspettate. Nello specifico, ha detto che lei era innamorata dell'attore e che rimarrebbe molto male se scoprisse che lui l'ha usata per secondi fini.

Manuela Arcuri parla della storia con Gabriel Garko a Verissimo

Le anticipazioni della puntata di Verissimo, registrata il 13 novembre, rivelano che Manuela Arcuri ha parlato a lungo del rapporto avuto con Gabriel Garko. La protagonista dell'intervista ha detto: "Forse sono caduta anch'io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino". Manuela ha aggiunto: "Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera". Arcuri ha detto di aver ascoltato le dichiarazioni fatte da Gabriel di recente in merito alla sua vita sentimentale e ha ammesso che le sono sorti dei sospetti. Nello specifico, ha affermato: "Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch'io sono una vittima".

Nel corso dell'intervista, l'attrice ha spiegato che, se così fosse, ci rimarrebbe davvero male.

Manuela Arcuri sul coming out di Garko

Questo perché Manuela reputa il rapporto che c'è stato con Gabriel come un fidanzamento a tutti gli effetti. A tal proposito, ha dichiarato: "Ero innamorata". L'attrice ha poi aggiunto che tra lei e Garko c'era una grande attrazione fisica.

I due hanno avuto una relazione breve, ma che per lei è stata comunque importante. Silvia Toffanin, poi, ha chiesto alla sua ospite di commentare anche il recente coming out dell'attore. In merito a questo, Manuela ha detto di non aver mai saputo nulla a riguardo. La protagonista ha affermato che, in passato, sono circolate delle voci in merito, ma che non sono mai state confermate.

Il rapporto tra l'attrice e l'Ares Film

Inoltre, la donna ha detto di comprendere il malessere provato da Gabriel per tutti questi anni in cui ha dovuto nascondere il suo orientamento. Secondo la versione dei fatti di Arcuri, dunque, la storia tra lei e Gabriel Garko non è stata inventata a tavolino come è accaduto per Adua Del Vesco. L'attrice, poi, ha commentato anche il suo rapporto con l'Ares Film. Nello specifico, ha detto di essersi sempre trovata bene con questa agenzia. In tale contesto è stata trattata come fosse un membro di una grande famiglia.