L'azienda Mediaset ha deciso di stravolgere nuovamente il palinsesto di Canale 5. Solo alcuni giorni fa, Alfonso Signorini aveva annunciato ai concorrenti del GF Vip che la messa in onda del venerdì sera era per il momento sospesa. Il reality show, dunque, sarebbe andata in onda solo di lunedì. Mediaset, però, ci ha ripensato.

I vertici dell'azienda, infatti, hanno deciso di ripristinare il precedente palinsesto, consentendo al reality show di dare luogo a due messe in onda settimanali. Di conseguenza, Il silenzio dell'acqua 2, che stava andando in onda di venerdì, cambierà giorno della settimana e si sposterà al mercoledì.

Il GF Vip sostituirà Il silenzio dell'acqua per il crollo degli ascolti della fiction

Da un po' di ore sono trapelate delle notizie in merito ai palinsesti di Mediaset delle prossime settimane. Nello specifico, il GF Vip tornerà in onda due volte a settimana, ovvero, il lunedì e il venerdì. Al momento, le dirette previste per tale giorno della settimana sono tre, ovvero, 4, 11 e 18 dicembre. Il silenzio dell'acqua, invece, è stato spostato al mercoledì sera. La decisione sembrerebbe essere scaturita dal crollo degli ascolti della fiction di Canale 5. La serie TV, infatti, è riuscita a coinvolgere 2.603.000 spettatori, arrivando al 11,1% di share. La prima stagione, andata in onda circa un anno e mezzo fa, aveva invece ottenuto il 14,3% di share.

Lo spostamento di All together now

Dopo essersi scontrato sempre con Tale e quale show, dunque, Alfonso Signorini, a partire dal 4 dicembre si sfiderà con The voice senior, programma partito venerdì scorso su Rai 1. La trasmissione è riuscita a coinvolgere 4 milioni e mezzo di spettatori arrivando a toccare punte del 19,8% di share.

All together now, invece, che andava in onda il mercoledì sera, sposterà la messa in onda al sabato andando a riempire il posto vacante lasciato da Tu sì que vales. Quest'ultimo programma ha chiuso la sua sesta edizione con oltre 6 milioni di spettatori.

Indecisioni sui palinsesti Mediaset di Natale e Capodanno

Al momento, queste sono le ultime decisioni prese in casa Mediaset. Resta ancora incerta la programmazione prevista per i giorni di Natale e di Capodanno. Il 25 dicembre capiterà di venerdì, pertanto, resta da capire se l'azienda deciderà di affidare ad Alfonso Signorini la conduzione del reality show in questa giornata. In merito alla concorrenza, invece, pare che la decisione sia già pervenuta. La Rai ha deciso di proporre regolarmente l'appuntamento con L'anno che verrà, mentre La 7 proporrà il suo primo capodanno in diretta con una puntata speciale di Propaganda live. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire quali altre decisioni verranno prese in casa Mediaset.