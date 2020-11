Le anticipazioni di Beautiful vedono Katie lottare tra la vita e la morte. Le notizie del dottor Davis non sono confortanti. Se non trova al più presto un donatore di rene, per lei non ci sarà nulla da fare. La dialisi non sta dando i risultati sperati ed è comunque una soluzione provvisoria.

Brooke si sottoporrà ai test per verificare la sua compatibilità ma non daranno esiti positivi. Chi salverà Katie ora? Shauna avrà un'illuminazione, potrebbe essere Flo a dare una speranza alla zia. Intanto, Bill si dispererà alla sola idea di perdere Katie.

Beautiful anticipazioni nuove puntate: Katie non ha più speranze

Katie ha avuto un collasso e i suoi reni non funzionano più. La dialisi non la farà sopravvivere a lungo e la sua unica possibilità di salvarsi consiste in un donatore compatibile. Ora che Brooke ha scoperto di non poter aiutare la sorella, le speranze si affievoliscono.

Il dottor Davis sarà chiaro con Katie: "Hai bisogno di un trapianto di rene il prima possibile". Bill, come sempre, crederà che con i soldi in suo possesso possa risolvere le cose, ma non sarà così. La lista per ricevere un rene ha un'attesa media di quattro anni, tempo che non è concesso a Katie.

Bill e Brooke proveranno a dare coraggio a Katie, che tra le lacrime sussurrerà: "Non sono pronta a dire addio a mio figlio".

Una telefonata importante

Stando alle anticipazioni di Beautiful, i medici proveranno a trovare un altro donatore per Katie ma non arriveranno ad alcun risultato. Nel frattempo, Shauna penserà che la soluzione sia più vicina di quanto sperato. Flo ha scoperto da poco di essere una Logan e il suo patrimonio genetico potrebbe essere simile a quello della zia.

Shauna coglierà l'occasione per convincere Flo a sottoporsi al test genetico. Se risultasse compatibile, avrebbero preso due piccioni con una fava. Non solo Katie si salverebbe, ma i Logan la vedrebbero come un angelo salvatore. Flo sarà spaventata all'idea di sottoporsi ad una eventuale operazione, ma cambierà idea dopo aver parlato con Wyatt.

Flo pronta a tutto per riavere Wyatt nelle prossime puntate di Beautiful

Spinta dalla madre, Flo farà tutti gli esami del caso e risulterà compatibile. La notizia arriverà alle orecchie di Wyatt, che andrà da lei per convincerla a operarsi. Flo crederà che l'ex fidanzato voglia riappacificarsi con lei, ma sarà una mera illusione.

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Wyatt proverà a esortare Flo a donare il rene a Katie per salvarle la vita, promettendole che le starà vicino. La giovane Fulton la prenderà come l'ultima speranza e, pronta a tutto pur di riavere il suo amore, acconsentirà all'intervento chirurgico che potrebbe ridare la vita alla zia Katie.