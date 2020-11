Il presunto flirt tra Selvaggia Roma e Enock Barwuah continua a tenere banco. Martedì 24 novembre nel salotto di Pomeriggio 5, una persona molto vicina alla Roma ha smentito la versione del fratello di Mario Balotelli. A detta di Tony Aglianò, tra i due giovani quella sera in discoteca ci sarebbe stato un bacio appassionato. Inoltre, il calciatore avrebbe cercato su Instagram Selvaggia già da tempo.

La versione di Aglianò

Nel salotto di Barbara D'Urso, Toby Aglianò ha smentito la versione di Enock Barwuah in merito al presunto bacio scambiato in discoteca con Selvaggia. Il fratello di Mario Balotelli in un primo momento aveva dichiarato di non avere mai messaggiato con la 31enne romana, salvo poi ammettere che i messaggi li aveva inviati un suo amico.

A Pomeriggio 5, Aglianò ha spiegato la sua versione. A quanto pare quella sera in discoteca, Enock e il suo amico avrebbero invitato Selvaggia e Tony nel loro privè. L'ospite della d'Urso non ha compreso perché Barwuah sia andato su tutte le furie dopo la rivelazione della sua nuova coinquilina. Durante il racconto l'amico della Roma ha affermato: "Quella sera c'è stato un flirt, un bacio intenso tra Enock e Selvaggia". Ma non solo, Aglianò ha lanciato altra benzina sul fuoco: "Enock già da dicembre 2019 scriveva a Selvaggia su Instagram". Per questo motivo che il calciatore quando avrebbe visto la 31enne in discoteca, non se la sarebbe fatta scappare.

In merito ai presunti messaggi scambiati tra Enock e Selvaggia, Tony Aglianò ha smentito nuovamente la versione del fratello di Mario Balotelli.

A quanto pare l'amico del Barwuah non avrebbe mai mandato dei messaggi alla Roma: "Quel cenno di entrare nel privè era per me". Secondo al racconto dell’ospite della d'Urso, l'amico di Enock e Aglianò avevano già messaggiato in passato su Instagram. Lo sportivo non avrebbe detto nulla, perché è un uomo sposato e perché giocando a calcio non vorrebbe rivelare il suo orientamento sessuale.

Lo scoop di Biagio D'Anelli

Nel salotto di Pomeriggio 5 era presente anche Biagio D'Anelli. L'opinionista Mediaset ha lanciato una nuova bomba di Gossip sull'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5.

A detta di D'Anelli, Selvaggia avrebbe cercato un contatto con Lucas Peracchi nonché fidanzato di Mercedesz Henger.

Come riportato da Biagio, una persona gli avrebbe fatto una segnalazione domenica 22 novembre: "Nel messaggio si sente chiaramente che Selvaggia dice che se Mercedesz non ci fosse stata a casa, Lucas sarebbe propenso a incontrarla". Al contrario la figlia di Eva Henger qualche giorno prima da Barbara d'Urso, aveva riferito che la 31enne romana aveva cercato il suo fidanzato quando aveva saputo che forse sarebbe entrato al Grande Fratello Vip.