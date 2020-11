I colpi di scena al Grande Fratello Vip 2020 non mancano mai e il presunto bacio che ci sarebbe stato quest'estate tra Selvaggia Roma ed Enock continua a tenere banco anche nel salotto di Pomeriggio 5. L'ultima arrivata nella casa più spiata d'Italia aveva sganciato la bomba dichiarando di aver conosciuto il fratello di Balotelli quest'estate, in discoteca, aggiungendo che tra di loro ci sarebbe stato un intenso bacio. Una versione dei fatti smentita da Enock che all'epoca era già fidanzato. Eppure nella puntata di ieri del talk show di Barbara d'Urso, è intervenuto Tony Aglianò, amico di Selvaggia che ha smentito la versione dei fatti di Enock, rivelando nuovi dettagli compromettenti.

La verità di Tony Aglianò sul bacio tra Enock e Selvaggia prima del Grande Fratello Vip

All'interno della casa del GF Vip, Enock ha provato a mettere a tacere questa vicenda del presunto bacio, dichiarando che in realtà i messaggi partiti dal suo cellulare sarebbero stati mandati da un suo amico e non da lui in persona.

Tuttavia nel corso della puntata di Pomeriggio 5, l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Tony Aglianò, ha preso la parola per fornire la sua versione dei fatti.

Tony ha dichiarato di essere stato presente quella sera in cui ci sarebbe stato il fatidico bacio in discoteca e ha raccontato che Enock era in compagnia di un amico. Il ballerino ha raccontato che Enock avrebbe scritto dei messaggi a Selvaggia già nel 2019, poi vedendola in discoteca quest'estate si sarebbe lasciato andare.

L'amico di Enock ci avrebbe provato con Tony

"Si sono piaciuti ed è successo. Lui subito l'ha baciata e lei c'è stata" ha dichiarato Tony durante la sua intervista fatta nel salotto pomeridiano di Barbara d'Urso.

E poi ancora l'ex ballerino di Amici ha smentito la versione dei fatti raccontata da Enock in casa, secondo la quale sarebbe stato un suo amico a mandare quei messaggi alla Roma.

Tony ha svelato che quella sera in discoteca, l'amico di Enock aveva invitato lui nel privé e non Selvaggia. "Enock sui messaggi ha detto che è stato l’amico e non è vero.

Quando l’amico ci ha detto di entrare nel privé, questo amico invitava me e non Selvaggia. Ecco perché non è stato l’amico a mandare i messaggi a Selvaggia. Ho messaggiato con lui anche su Instagram." ha dichiarato Aglianò aggiungendo: "Lui non poteva parlare in maniera esplicita perché fa un tipo di lavoro nel mondo del calcio ed è sposato.

Non direi mai il nome, non mi permetterei mai di dirlo"

'Lavora nel mondo del calcio, non faccio il nome' dichiara Tony a Pomeriggio 5

Proprio per questo motivo, Tony Aglianò ha ribadito che non si permetterebbe mai di fare il nome di questa persona in televisione, per una questione di privacy e di rispetto nei suoi confronti e di quelli della sua famiglia. Sta di fatto che il mistero legato a questo presunto bacio si infittisce sempre più. La verità verrà a galla definitivamente nelle prossime puntate del GF Vip?