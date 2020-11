Can Yaman è tornato sui social. Nella giornata di ieri 24 novembre, il famoso attore ha pubblicato uno scatto in cui si mostra sorridente in giacca e cravatta. Al suo fianco nella foto figurano anche i suoi due manager, Cüneyt Sayil e Ilker Bilgi. Dopo settimane di silenzio Yaman, è tornato su Instagram a far parlare di sè con un post piuttosto criptico che suggerisce il ritorno del divo turco su un set. Ne è la prova lo sfondo verde alle loro spalle. Cosa dovrà girare Can? I fan si chiedono quale sarà il prossimo impegno lavorativo dell'attore dopo l'annuncio del produttore Faruk Turgut che alcune settimane fa ha parlato di ben due progetti in cantiere per l'interprete di DayDreamer e Bitter Sweet.

Non è giunta alcuna comunicazione ufficiale, ma la foto proverebbe che qualcosa bolle in pentola. Immediata è stata la reazione di Ferzan Ozpetek che ha commentato con una serie di emoticon.

Ritorno sul set per Can Yaman, il post: 'Il potere del lavoro'

Gli impegni lavorativi di Can Yaman sono ripartiti. Non è stato ancora comunicato il nuovo progetto a cui prenderà parte, ma l'attore si è divertito a lasciare un primo indizio su Instagram, dopo alcune settimane di assenza. L'interprete di serie di successo come Erkenci Kuş (DayDreamer) e Bay Yanlış ha postato una foto in cui indossa un elegante vestito ed è in compagnia dei manager Cüneyt Sayil e Ilker Bilgi. I fan italiani hanno ipotizzato che possa trattarsi di qualcosa che ha a che fare con l'Italia.

Infatti, se si guarda nel dettaglio l'immagine, sono presenti i tre colori della bandiera italiana: il verde del green screen, il bianco della t-shirt di Bilgi e il rosso della felpa di Sayil. Si tratta soltanto di una teoria del pubblico, ma non c'è ancora nulla di ufficiale. Yaman ha accompagnato la foto con la frase "İş güç w/" che in italiano si tarduce come "Il potere del lavoro".

Il green screen alle loro spalle viene usato normalmente per creare effetti speciali nei film e nelle pubblicità. Dunque, potrebbe anche trattarsi di un set fotografico.

Ferzan Ozpetek commenta il post di Can Yaman con delle emoticon

Il post pubblicato da Can Yaman sul suo profilo Instagram ha ottenuto quasi 600 mila "like".

In mezzo alle tante reazioni dei fan si è distinto un commento di Ferzan Ozpetek, amico dell'attore turco. Il noto regista ha postato una serie di emoticon in cui sembra complimentarsi per lo scatto. Sul web è stata diffusa qualche informazione sul set in cui si trovava Can. Pare che fosse presente anche Ayse Bayram, la make up artist di Bay Yanlis. In Italia girano ancora voci sulla partecipazione di Yaman alla prossima edizione de L'Isola dei Famosi, anche se la settimana scorsa il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha smentito il rumor sul suo sito Giornalettismo. In Turchia, invece, pare ci siano due progetti che attendono l'attore nel 2021. Secondo le anticipazioni fornite dal produttore Faruk Turgut, uno dei due sarebbe una serie estiva.