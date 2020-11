Giunge al termine la prima fortunata stagione di Doc - Nelle tue mani, la Serie TV di Rai 1 con protagonista Luca Argentero, di cui stasera 19 novembre verrà trasmessa l'ultima puntata. Un successo a dir poco eccezionale quello di questa fiction che, molto presto, potrebbe andare in onda anche negli Stati Uniti d'America. Intanto per chi non potesse seguire la puntata finale in prima visione assoluta, ci sarà la possibilità di rivedere l'episodio conclusivo sia in streaming online che in replica in televisione sul canale Rai Premium.

Dove rivedere l'ultima puntata di Doc - Nelle tue mani del 19 novembre in streaming e tv

Nel dettaglio, l'ultima puntata di Doc - Nelle tue mani potrà essere rivista in streaming online sul portale gratuito RaiPlay, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari, con la quale sarà possibile rivedere l'episodio finale da un dispositivo mobile.

Accedendo alla sezione del portale o dell'applicazione dedicata interamente alla fiction di Rai 1 con Luca Argentero, sarà possibile riguardare anche tutti gli altri episodi di questa prima stagione che sono andati in onda nei mesi scorsi.

Per chi non volesse rivedere la puntata finale del 19 novembre in streaming, c'è la possibilità di riguardare la replica in televisione sul canale free Rai Premium. La messa in onda è in programma per sabato 21 novembre in prime time.

Il finale di stagione di Doc: guai per Andrea Fanti

Un'ultima puntata decisamente molto attesa quella di Doc - Nelle tue mani, con la quale verrà fatta chiarezza su molti punti oscuri che si sono intrecciati nel corso di queste settimane.

Occhi puntati soprattutto sul personaggio del dottor Andrea Fanti, sul quale pende l'accusa di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica.

Un vero e proprio macigno per Andrea che, non potendo ricordare quello che è realmente accaduto, rischierà di essere arrestato e successivamente radiato dall'ordine dei medici.

Come andrà a fine la sua vicenda? Riuscirà a salvarsi oppure no? Un finale a dir poco esplosivo per questa serie tv che ha registrato risultati d'ascolto strepitosi in prime time.

Ci sarà Doc - Nelle tue mani 2: Luca Argentero conferma la seconda serie

La media complessiva è di oltre 7,6 milioni di fedelissimi spettatori che si sono appassionati alle vicende del Doc Andrea Fanti e di tutta l'equipe medica che lavora con lui.

E complici anche questi ascolti record, si sta pensando già alla seconda stagione.

La conferma ufficiale è arrivata da parte dello stesso Luca Argentero che, intervistato dalla rivista "Tv Sorrisi e Canzoni" ha rivelato che gli sceneggiatori sono già al lavoro per le trame delle nuove puntate di Doc - Nelle tue mani. L'attore ha così tranquillizzato i numerosi fan della fiction, assicurandoli che il dottor Fanti tornerà molto presto sul piccolo schermo (al momento, però, non si ancora con certezza quando inizieranno le riprese della fiction).

Le parole di Luca Argentero: 'Tocca improvvisare'

E in attesa di scoprire quelli che saranno i temi e le novità della seconda stagione, questo pomeriggio Luca Argentero è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione "Oggi è un altro giorno" in onda su Rai 1 dove ha avuto modo di parlare anche della difficile situazione che stiamo vivendo in queste settimane, dovuta al Coronavirus.

Argentero ha ammesso che questo è un momento particolare, incerto, in cui bisogna imparare ad improvvisare. "L'unica cosa è non perdere l'entusiasmo e continuare a vivere improvvisando un po' e cercando di essere la migliore versione di sé", ha dichiarato l'attore in diretta su Rai 1.

Di sicuro, grazie anche all'ottimo lavoro svolto con Doc, in queste difficili settimane di pandemia, Argentero e tutto il gruppo di lavoro della serie tv sono riusciti a regalare sorrisi e qualche ore di spensieratezza al pubblico televisivo di Rai 1 con un prodotto che non ha nulla da invidiare alle blasonate fiction americane.