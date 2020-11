Prosegue l'appuntamento del giovedì sera con Doc - Nelle tue mani, la Serie TV che vede protagonista Luca Argentero. Giovedì 5 novembre verrà trasmesso il quattordicesimo episodio di questa prima fortunatissima stagione che sta riscuotendo un grande successo dal punto di vista degli ascolti. Per chi non potesse seguirla in prima visione assoluta su Rai 1 c'è la possibilità di recuperare la puntata in replica streaming su RaiPlay ma anche in televisione sul canale free Rai Premium.

Doc - Nelle tue mani, la replica del 5 novembre visibile in streaming e in tv

Nel dettaglio, la puntata di Doc - Nelle tue mani potrà essere riguardata in streaming online accedendo al portale RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla serie tv con Argentero.

In questo modo, infatti, sarà possibile rivedere questo, ma anche tutti gli altri episodi che sono andati in onda nel corso delle settimane precedenti in prime time.

La replica di questo nuovo episodio di giovedì 5 novembre, inoltre, sarà ritrasmesso anche in televisione sul canale free Rai Premium. La messa in onda è in programma per sabato 7 novembre a partire dalle ore 21:20 sul canale 25 del digitale terrestre e a seguire verrà trasmessa la replica de L'allieva 3, altra fiction di successo di questo momento in onda sulla rete ammiraglia Rai.

Andrea diviso tra Agnese e Giulia nella serie tv Doc - Nelle tue mani

Settimana dopo settimana la trama della serie tv medical di Rai 1 diventa sempre più irta di nuovi colpi di scena.

I riflettori sono ancora ben puntati sulle vicende del dottor Andrea Fanti, desideroso di fare chiarezza sulla sua vita e soprattutto voglioso di scoprire la verità sul terribile incidente che gli ha letteralmente stravolto l'esistenza.

In questi episodi il dottor Andrea si troverà anche diviso tra due donne: trattasi di Agnese e Giulia, entrambe molto importanti per la sua vita.

Un triangolo che porterà a dei colpi di scena clamorosi, dato che proprio nella puntata in onda stasera 5 novembre su Rai 1, si assisterà alla scena del fatidico bacio tra Andrea e Giulia.

Le parole di Luca Argentero sul dottor Andrea Fanti in Doc - Nelle tue mani

Ma non è detto che questa possa essere la scelta finale del dottor Fanti, interpretato da Luca Argentero.

Lo stesso attore, in una recente intervista su Nuovo, ha ammesso che Andrea si troverà diviso tra le due donne, ma ha preferito non dare ulteriori spoiler su come si evolverà la vicenda, limitandosi a dire che non mancheranno i colpi di scena.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno i colpi di scena degli episodi conclusivi della prima stagione di Doc - Nelle tue mani, i telespettatori possono rivedere le avventure del dottor Fanti in streaming sul portale gratuito RaiPlay.