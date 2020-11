Prosegue l'appuntamento del martedì sera con Matrimonio a prima vista Italia, il fortunato docu-reality in onda su Real Time che si avvia verso il gran finale di questa seguitissima edizione. Il 10 novembre è andata in onda una nuova puntata ricca di colpi di scena: per chi non avesse potuto seguirla in prima visione assoluta sul canale 31 del digitale terrestre, potrà rivederla in replica streaming online accedendo al portale web DPlay.

Matrimonio a prima vista Italia, la replica del 10/11 visibile in streaming online e in tv

Nel dettaglio, collegandosi al sito web gratuito DPlay sarà possibile rivedere in streaming la puntata trasmessa questo martedì 10 novembre e al tempo stesso potranno essere riviste anche le puntate di questa edizione che sono andate in onda nel corso delle settimane precedenti sempre su Real Time.

In questo modo gli spettatori non si perderanno neppure un episodio della versione italiana di Matrimonio a prima vista che continua ad appassionare una media di oltre 800 mila spettatori fissi. La replica dell'appuntamento di questa settimana, inoltre, è in programma anche in televisione su Real Time.

La messa in onda è prevista per sabato 14 novembre a partire dalle ore 16:15 mentre domenica 15 novembre è in programma un doppio appuntamento sempre sul canale 31 del digitale terrestre. Il primo inizierà alle 15:40 mentre il secondo è in programma in seconda serata a partire dalle 24 circa.

Nuovi scontri tra Andrea e Nicole nella puntata del 10/11

E i colpi di scena anche questa volta non sono mancati.

Riflettori ben puntati sulla coppia composta da Andrea e Nicole che sono stati al centro dell'attenzione per i loro accesissimi litigi. In particolar modo Nicole ha fatto presente all'uomo di non aver gradito il suo comportamento nel corso della puntata precedente, quando ha scelto di andare via nel bel mezzo di una discussione, lasciandola da sola.

Andrea ha così provato a spiegare la sua versione dei fatti ma ha usato dei termini sbagliati che non sono passati inosservati e che hanno acceso nuove discussioni. "Sono stati attaccato da una pazza", ha dichiarato Andrea sostenendo che Nicole fosse tornata a parlare di fatti che per lui erano già chiariti e seppelliti.

Andrea manda via di casa Nicole

La ragazza, però, non ci sta e ha ribadito ancora una volta che non ha gradito il fatto che Andrea l'abbia mandata a quel paese, voltandole le spalle. Anche in confessione Andrea non è stato molto tenero nei confronti della donna, tanto da apostrofarla con il termine 'cattiva'.

E sempre nel corso della puntata di Matrimonio a prima vista Italia del 10/11 c'è stato l'ennesimo colpo di teatro da parte di Andrea che ha mandato via di casa Nicole, dicendole che non si sentiva a suo agio vedendola girare all'interno della sua abitazione.