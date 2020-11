Prosegue l'appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia, trasmissione andata in onda anche ieri sera, martedì 3 novembre, con una nuova puntata in prima visione assoluta.

Il programma, che si sta avviando verso le battute finali di questa edizione, continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista degli ascolti. Intanto - per chi si fosse perso la puntata di ieri sera - c'è la possibilità di rivederla in replica streaming online su DPlay, ma anche in tv su RealTime.

Matrimonio a prima vista Italia, la replica del 3 novembre in streaming su DPlay e RealTime

Nel dettaglio, infatti, sarà possibile riguardare la puntata di Matrimonio a prima vista Italia, trasmessa il 3/11, in streaming online accedendo al portale web DPlay oppure scaricando l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari.

In questo modo, infatti, sarà possibile riguardare la trasmissione in qualunque momento lo si desidera, senza dover ricorrere per forza al pc di casa.

Accedendo alla sezione del sito dedicata interamente al programma sarà possibile riguardare in replica online anche gli appuntamenti che sono andati in onda nel corso delle scorse settimane in televisione.

Ascolti ancora positive per la trasmissione di RealTime

La replica della puntata di Matrimonio a prima vista del 3 novembre sarà trasmessa anche nel corso del prossimo weekend su RealTime. La messa in onda della trasmissione è in programma per sabato 7 novembre a partire dalle 15:40 circa e successivamente anche domenica 8 novembre in seconda serata, sempre sul canale 31 del digitale terrestre.

Intanto anche questa settimana, il docu-reality di RealTime ha registrato un risultato d'ascolto molto importante in prime time. La puntata del 3 novembre è infatti stata seguita da una media di oltre 700 mila spettatori, arrivando così a superare la soglia del 2,60% di share e registrando uno dei migliori risultati d'ascolto in assoluto per le reti digitali.

Le anticipazioni della prossima puntata di Matrimonio a prima vista del 10 novembre

Le anticipazioni della prossima puntata, la numero 7, in onda martedì 10 novembre in televisione rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena per Giorgia e Luca. Il loro rapporto, infatti, sembrerà crescere sempre di più ma la situazione potrebbe cambiare nel corso dell'appuntamento in cui ci sarà la reunion con le altre coppie del programma.

Giorgia, infatti, sarà protagonista di una vera e propria scenata di gelosia che farà nei confronti di Luca: un gesto che lo lascerà senza parole e il ragazzo sembrerà "cadere dal pero" per il modo di fare della donna.

Nella prossima puntata è previsto anche un nuovo duro scontro tra Gianluca e Sitara. Le incomprensioni che i due avevano cercato di mettere a tacere nel corso di queste settimane torneranno di nuovo a galla. Gianluca e Sitara infatti si rinfacceranno tutto quello che non sopportano l'uno dell'altro dando vita a nuovi momenti di tensione.

Andrea e Nicole si chiariscono

Situazione diversa, invece, per la coppia composta da Andrea e Nicole. Dopo aver affrontato una 'burrasca', secondo le anticipazioni del prossimo appuntamento, tra i due tornerà il sereno e riusciranno a chiarirsi prima della puntata 'reunion' con le altre coppie.

Nicole dimostrerà di essere disposta a cedere l'ascia di guerra, sostenendo di non voler delle scuse da parte di Andrea e di accontentarsi di un semplice sorriso chiarificatore. A quel punto la reazione di Andrea non si farà attendere: l'uomo deciderà di raggiungerla nuovamente a Milano e in questo modo proveranno a darsi una seconda chance, riprendendo il mano le redini del proprio matrimonio.