Debutta in prima serata su Rai 1 la nuova Serie TV dal titolo Vite in fuga con protagonisti Anna Valle e Claudio Gioè. Domenica 22 novembre andrà in onda la prima puntata che successivamente potrà essere rivista in replica streaming online sul portale gratuito della Rai ma anche in televisione, sul canale free RaiPremium, (visibile al canale 25 del digitale terrestre).

Dove rivedere la prima puntata di Vite in fuga in streaming online e replica tv

Nel dettaglio, per chi non riuscisse a seguire la prima puntata di Vite in fuga in prima visione assoluta questa domenica 22 novembre potrà riguardare la serie in streaming online accedendo al portale web RaiPlay e accedendo alla sezione dedicata interamente alla fiction con protagonista Anna Valle.

Con l'applicazione gratuita di RaiPlay sarà possibile riguardare l'episodio finale di questa nuova serie tv in streaming online anche da tablet oppure da cellulare, senza dover per forza ricorrere al computer di casa. Inoltre la replica sarà trasmessa anche in televisione.

Tutti i fan di Vite in fuga potranno rivedere la prima puntata il prossimo venerdì 26 novembre in replica sul canale free RaiPremium, a partire dalle 21:15 circa. Sabato 27 novembre, invece, verrà trasmessa la replica della seconda puntata che andrà in onda lunedì 23 novembre in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia della Tv di Stato.

La trama della nuova serie tv Vite in fuga con Anna Valle

Una nuova fiction che sembra avere tutte le carte in regola per riuscire a conquistare l'affetto e il gradimento del pubblico di Rai 1.

Claudio Caruana e la sua famiglia saranno costretti a scappare e cambiare vita dopo il crack finanziario della banca gestita dall'uomo che verrà accusato anche dell'omicidio di un suo collega.

A quel punto Claudio metterà in scena la morte di tutta la sua famiglia e intraprenderà un avventuroso viaggio che lo porterà da Roma ad attraversare le Alpi e ad assumere una nuova identità.

Ma tutto questo non riuscirà a tenerli al riparo dal loro passato che tornerà a bussare alla loro porta.

La fiction Vite in fuga sfida il talk show Live - Non è la D'Urso

Come se la caverà dal punto di vista degli ascolti televisivi? Di domenica sera, questo nuovo prodotto con la coppia Valle-Gioè, dovrà vedersela contro il talk show Live - Non è la D'Urso in programma su Canale 5 che, in questi mesi autunnali, non ha mai brillato dal punto di vista auditel.

Il talk show della D'Urso è visto da una media di circa 2 milioni di spettatori a settimana pari ad uno share che oscilla tra l'11 e il 13%. Numeri che nelle settimane precedenti hanno permesso alla serie tv L'Allieva 3 con la coppia Mastronardi-Guanciale di avere la meglio nella gara degli ascolti del prime time. Riuscirà a trionfare anche Vite in fuga? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.