Domenica 22 novembre debutta in prime time su Rai 1 la nuova serie dal titolo Vite in fuga che vede protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle. Una fiction decisamente molto attesa dal pubblico della prima rete Rai che andrà ad occupare il posto lasciato libero dalla terza stagione de L'Allieva, la serie dei record con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. E le anticipazioni su questa nuova serie rivelano che la trama ruoterà intorno alle vicende di Claudio Caruana, un noto dirigente di banca che ben presto si ritroverà implicato in una serie di guai che metteranno a repentaglio la sua carriera e la sua tranquillità familiare.

Vite in fuga, anticipazioni prima puntata del 22 novembre

Nel dettaglio, infatti, Claudio è un uomo felicemente sposato con sua moglie Silvia (interpretata dall'attrice Anna Valle) e hanno due figli: Alessio e Ilaria.

La loro vita scorre serena fino a quando Claudio non si ritroverà coinvolto all'interno di un vero e proprio scandalo che si tramuterà ben presto in un terremoto mediatico.

La banca di Claudio sarà al centro di uno scandalo finanziario che porterà molti dei suoi clienti a compiere dei gesti estremi, arrivando addirittura al suicidio. La situazione diventerà a dir poco ingestibile nel momento in cui Riccardo, collega di Claudio, verrà ucciso.

Claudio viene accusato di omicidio

La Polizia porterà avanti le indagini per scoprire la verità: le anticipazioni della prima puntata di Vite in fuga rivelano che Claudio finirà ulteriormente nei guai perché sospettato dell'omicidio di Riccardo. A quel punto l'uomo si dovrà difendere da queste accuse che ritiene a dir poco ingiuste e per farlo deciderà di andare via da Roma e di rifugiarsi in Trentino dove potrà contare sull'aiuto di Cosimo Casiraghi, amico ed ex responsabile della sicurezza di grandi aziende.

Da quel momento in poi, i due cominceranno a collaborare insieme per portare alla luce la verità e lo faranno sotto falsa identità. Un cambiamento a dir poco drastico soprattutto per i figli di Claudio: le anticipazioni di Vite in fuga rivelano che i due ragazzini dovranno cambiare identità e lasciare Roma e le loro amicizie.

Claudio e la famiglia cambiano identità: anticipazioni Vite in fuga

Una situazione a dir poco complicata che porterà Claudio ad avere dei problemi anche con sua moglie Silvia. Tuttavia il trasferimento in Trentino permetterà anche a Claudio e alla sua famiglia di trascorrere più tempo assieme, facendo emergere quei segreti che fino a quel momento erano stati tenuti nascosti.

Insomma la trama della prima puntata di Vite in fuga sembra promettere molto bene e c'è da scommettere che questa nuova Serie TV sicuramente riuscirà a tenere testa alla concorrenza di Live - Non è la D'Urso, il talk show del dì di festa di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso che proseguirà la sua messa in onda per tutto il mese di dicembre.