Il 15 ottobre, Luca Argentero tornerà nei panni di Andrea Fanti in Doc-Nelle tue mani, la fiction tv targata Rai che, in primavera, ha ottenuto un buon successo di pubblico. A causa del lockdown, le riprese della prima stagione furono interrotte, motivo per il quale sino ad ora, sono andate in onda solo le prime quattro puntate delle otto previste. Giovedì 15 ottobre, si riprenderà dunque dalla quinta puntata. L'appuntamento è su Rai 1 a partire dalle 21.20 circa.

Doc-Nelle tue mani, spoiler 15 ottobre: Andrea riconquista Agnese

Grande attesa per il ritorno della fiction tv che vede protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, un medico che ha perso la memoria dopo essere stato aggredito.

Le puntate andate in onda la primavera scorsa si erano concluse con il protagonista Andrea intento a corteggiare l'ex moglie Agnese e a recuperare il rapporto con la figlia Carolina, aiutandola a guarire da una misteriosa malattia. Nel primo episodio in onda il 15 ottobre, Andrea riuscirà a conquistare il cuore di Agnese. Fanti inoltre, proporrà di celebrare un matrimonio in reparto per esaudire l'ultimo desiderio di un paziente in condizioni gravissime. Una proposta di Gabriel invece, porterà scompiglio negli specializzandi.

Doc-Nelle tue mani torna su Rai 1 il 15 ottobre con la quinta puntata

Nel secondo episodio della serata intitolato 'Quello che siamo', un paziente rivelerà un segreto della privata di Lorenzo, lasciando di stucco l'intero reparto.

Intanto Gabriel ed Elisa saranno alle prese con un anziano paziente che non ricorderà nulla di sé e del suo passato. L'uomo ripeterà ossessivamente un' unica parola. Doc- Nelle tue mani torna dunque con un finale di stagione che si prospetta entusiasmante e ricco di colpi di scena, così come dichiarato dal protagonista Luca Argentero in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrise e Canzoni: "La chiusura della prima stagione è clamorosa, non voglio alimentare troppe aspettative ma è un grandissimo finale".

Luca Argentero parla del successo di Doc-Nelle tue mani

Alla conferenza stampa di presentazione di Doc-nelle tue mani, l'attore che presta il volto al protagonista Andrea Fanti ha commentato il grande successo della serie. "Nessuno di noi si aspettava questo riscontro" ha ammesso Luca Argentero, che ha voluto spendere parole di ringraziamento verso tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto.

Non è mancato il riferimento a Pierdante Piccioni, il medico a cui si ispira la storia raccontata in Doc-Nelle tue mani. Argentero ha sottolineato come sia stato importante, nonché un privilegio, aver potuto scambiare due parole con il vero protagonista, colui che sa realmente cosa voglia dire perdere 12 anni di memoria e passare da medico a paziente.