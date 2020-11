Prima intervista post rottura per Riccardo Guarnieri: il cavaliere si è raccontato la magazine di U&D sulla fine della relazione con Ida Platano, avvenuta tra la primavera e l'estate, per ragioni ancora poco chiare. Il protagonista del Trono Over si è detto dispiaciuto per le cose che la ex ha detto sul loro rapporto e ha contrattaccato sostenendo che lei non l'avrebbe mai cercato e che non sarebbe stata realmente innamorata di lui.

Le parole di Riccardo prima del ritorno a U&D

Dopo mesi di silenzio, Riccardo ha finalmente accettato di rilasciare un'intervista sulla fine della sua chiacchierata storia d'amore con Ida: il magazine di U&D che è uscito il 6 novembre, riporta le dichiarazioni del pugliese sulla Platano e sul perché sia tutto finito tra loro.

Guarnieri ha raccontato che la crisi con la compagna è iniziata dopo il lockdown: trascorsa la quarantena a casa della parrucchiera a Brescia, l'uomo è tornato nella sua città quasi malvolentieri.

"Quel giorno le ho portato il caffè a letto nella speranza che mi dicesse almeno una parola, che sarebbe bastata, per farmi restare. Sarei voluto rimanere lì con lei, ma in stazione mi disse che i mesi in casa con me non li aveva vissuti con serenità e che voleva del tempo per riflettere". Rientrato in Puglia, il rapporto tra i protagonisti del Trono Over si è raffreddato in modo irrimediabile: stando a quello che sostiene Riccardo, Ida sarebbe quasi sparita dalla sua vita sia fisicamente che con le telefonate.

Il sentimento del cavaliere di U&D per Ida

Riccardo ha specificato al magazine di U&D che, rientrato a Taranto a maggio scorso, è stato sempre lui a chiamare Ida: "Lei non alzava il telefono, aveva sempre da fare. Questo suo distacco ha reso tutto più difficile". La rottura definitiva è arrivata attorno al mese di giugno, quando la Platano ha messo in discussione la sincerità del compagno credendo a una segnalazione che è arrivata sul suo conto.

"Ha ricominciato a chiamarmi a fine settembre, ma per me non aveva più senso", ha precisato il cavaliere alla rivista di Gossip che l'ha intervistato.

Quando gli è stato chiesto come mai parlasse in modo così freddo e distaccato di Ida, Guarnieri ha risposto: "In questi mesi ho fatto un'auto-analisi e credo che, anche se inconsapevolmente, lei non sia mai stata innamorata di me in quest'ultimo anno".

Riccardo ha tirato anche un paio di frecciatine all'ex fidanzata quando ha parlato dell'anello che lei avrebbe indossato pochissimo arrivando ad affermare: "È sempre riuscita a passare come la piccola fiammiferaia agli occhi della gente".

Nuova avventura a U&D per Guarnieri

Nell'intervista che è stata pubblicata il 6 novembre, Riccardo ha in qualche modo anticipato il suo ritorno nel cast di Uomini e donne. Anche se non l'ha mai detto espressamente, tra le righe è facile cogliere un legame ancora molto forte tra il cavaliere e la trasmissione che gli ha dato fama e popolarità negli ultimi anni.

Oltre ad ammettere di seguire con molto interesse le nuove puntate, Guarnieri ha fatto i nomi delle donne che hanno catturato la sua attenzione e, a sorpresa, nessuna di loro siede nel parterre del Trono Over.

"Gabriella mi ha colpito moltissimo, ma anche Selene è davvero carina", ha detto il pugliese citando una corteggiatrice di Gianluca e un'ex spasimante di Davide. Riccardo, però, ha anche precisato che non frequenterebbe mai ragazze molto più giovani di lui, ma ammira e apprezza la loro bellezza. Sapendo che è tornato nel cast ufficiale di U&D, i fan sono curiosi di vedere come si comporterà l'ex di Ida e con che tipo di dame di approccerà in questa sua "seconda vita" nel dating-show.