Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati per un certo periodo i protagonisti indiscussi di Uomini e donne. In un'intervista al magazine del programma, l'ex dama è tornata a parlare della fine della sua favola d'amore con il cavaliere pugliese. Inoltre, Ida ha precisato di non avere alcun flirt attualmente. Platano ha anche ammesso che momentaneamente non è nei suoi piani il ritorno nel dating show di Canale 5.

Ida è ancora delusa

Ida Platano e Riccardo Guarnieri non formano più una coppia da diversi mesi. I due protagonisti di Uomini e Donne avevano convissuto nella prima parte di lockdown, ma le cose non sono affatto andate bene.

Il cavaliere, non appena tornato in Puglia, ha interrotto ogni tipo di rapporto con la parrucchiera.

Come riferito in un'intervista al magazine del programma, Ida ha ammesso di non avere più sentito il suo ex compagno. Platano ha provato a ricontattare Riccardo con dei messaggi, ma non ha mai ricevuto risposta. In un primo momento i due riuscivano ad avere un dialogo, ma poi Riccardo si è allontanato. L'ex dama di Uomini e Donne non cercava un'amicizia con Guarnieri, ma era disposta ad avere un rapporto da persone mature. Con rammarico per come sono andate le cose, Ida Platano ha dichiarato: "Mi aspettavo maggiore cura nei confronti della nostra storia, perché è stata molto importante". Dunque, per l'ennesima volta la donna si è dovuta riprendere da una forte delusione.

La stessa Platano ha confidato di avere toccato il fondo, ma oggi si sente forte e coraggiosa come un tempo. La parrucchiera bresciana ha ammesso di essersi rivolta a una psicologa per superare il momento di difficoltà: "È grazie a lei se sono riuscita a raggiungere tante consapevolezze". Per tornare ad avere un equilibrio ci vorrà del tempo, ma l'ex dama del parterre femminile è sicura di farcela.

Nell'intervista Ida ha fatto chiarezza anche su un possibile ritorno a Uomini e Donne. La diretta interessata ha spiegato che al momento non è tra le sue priorità, ma: "Mai dire mai". Nonostante tutto Platano sta continuando a seguire il programma condotto da Maria De Filippi, perché c'è la sua amica Gemma Galgani.

L'ex dama è single

Nei giorni scorsi, Ida Platano era finita al centro del gossip: alcuni addetti ai lavori hanno pensato che l'uomo avvistato con lei fosse un presunto fidanzato. Nel corso dell'intervista l'ex dama del dating show ha precisato che il ragazzo era un suo amico. Ida ha ammesso che quando avrà un flirt sarà la prima a informare i suoi estimatori.

Platano quando ha letto le notizie sul suo conto si è fatta una risata. Infine, l'ex compagna di Riccardo Guarnieri ha dichiarato che nella sua vita non c'è nessuna presenza, ma solamente suo figlio.