Lo scontro social tra Simone Florian e Jessica Antonini prosegue. Durante una diretta su Instagram l'ex corteggiatore del dating show non ha apprezzato un commento ironico dell'ex tronista. Mentre la 29enne ha affermato di non essere per tutti, il giovane ha controbattuto di ringraziare il cielo per non essere stato la scelta di Jessica.

Nuovo botta e risposta

Giovedì 5 novembre, Davide ha fatto una diretta Instagram con i suoi follower. Ad un certo punto tra i commenti è spuntato quello dell'ex tronista di Uomini e donne. Jessica Antonini ha scritto: "Io dopo l'in bocca al lupo di Simone mi gratto".

Parole che non sono passate inosservate al diretto interessato. L'ex corteggiatore del dating show ha prontamente replicato: "Non ho più parole per la tua pochezza e la tua poca nobiltà d'animo". Il giovane ha spiegato che ogni giorno ringrazia Dio, per non essere stato scelto dalla 29enne. Infine, Simone ha tagliato corto: "Sono convinto di meritarmi tanto tanto di meglio, ho solo scansato un fosso".

Di fronte alle affermazioni dell'ex corteggiatore, la diretta interessata non è restata in silenzio. Secondo Antonini, Simone avrebbe uno scarso senso dell'ironia. Poi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito di avere fatto una scelta di cuore. A detta della 29enne, le uniche bassezze che ha letto sul web sono le allusioni fatte al suo fidanzato Davide.

La giovane ha fatto notare che il termine utilizzato dal suo ex pretendente relativo all'avere scansato un fosso gli è stato suggerito da qualche follower. Dunque, non sarebbe neanche originale. Infine, Jessica Antonini ha concluso definendo Simone Florian come un bravo ragazzo e senza dubbio merita molto dalla vita.

Tuttavia, la 29enne è consapevole di una cosa: "Ognuno ha quel che si merita, ma io non sono per tutti e sono stata fortunata". Poi, la giovane ha invitato Simone a prendere tutto con più leggerezza.

L'esperienza di Jessica Antonini sul trono di Uomini e Donne è durata pochissimo. La ragazza appena ha capito che il suo cuore batteva per Davide Lorusso, ha deciso di abbandonare il dating show condotto da Maria De Filippi.

Decisione che sembra non essere andata giù ad alcuni dei suoi corteggiatori, tra cui Simone Florian.

'Non è stata coerente con le parole dette'

Dopo la scelta di Jessica Antonini, Simone Florian aveva rilasciato un'intervista al portale DonnaPop. Il giovane imprenditore aveva ribadito di essere fiero per aver scelto di corteggiare la 29enne originaria di Rieti. A differenza di Sophie, Simone era rimasto colpito dal video di presentazione di Jessica.

In merito ad una presunta conoscenza avvenuta prima del programma tra Jessica e Davide Lorusso, l'ex corteggiatore non si era sentito di esprimere la sua opinione. Tuttavia si era detto deluso per la scelta affrettata della tronista: "Non è stata coerente con le parole dette".

Infine, Simone Florian aveva sostenuto che Antonini gli avesse rivelato di voler fare un percorso lungo all'interno del dating show.