Riccardo Guarnieri, tra i protagonisti indiscussi di Uomini e donne trono over, è pronto a tornare di nuovo in trasmissione e a rimettersi in gioco dopo la fine della sua relazione con Ida Platano. Il cavaliere, intervistato dal magazine del programma di Maria De Filippi, ha raccontato i retroscena legati alla fine della sua turbolenta relazione con Ida e in merito al suo ritorno in studio ha ammesso di non aver notato nessuna dama in particolare anche se le sue attenzioni si sono concentrate su alcune delle corteggiatrici presenti quest'anno nel parterre di U&D.

Il ritorno in studio a U&D di Riccardo Guarnieri: complimenti per le corteggiatrici Gabriella e Selene

Nel dettaglio, Riccardo ha ammesso che per il momento non c'è nessuna tra le dame del parterre 'over' che ha conquistato la sua attenzione e che ha fatto breccia nel suo cuore.

Al contrario, però, il cavaliere ha subito notato la bellezza di ben due corteggiatrici presenti.

"Gabriella Maglione mi ha colpito tantissimo, è davvero splendida" ha dichiarato Riccardo nel corso dell'intervista rilasciata al magazine di U&D dove ha fatto anche dei complimenti a Selene Querulo che adesso è uscita dal programma. Il cavaliere, però, per evitare possibili polemiche ha precisato che i suoi apprezzamenti si limitano al solo punto di vista estetico, dato che entrambe le due ragazze sono poco più che ventenni.

"Non ci uscirei mai dato che hanno esattamente la metà dei miei anni" ha dichiarato Riccardo aggiungendo però di essere convinto del fatto che le donne abbiano una marcia in più e probabilmente non avrebbero alcun tipo di problema a frequentare e uscire in esterna con uomo più grande della loro età.

Cosa succederà a questo punto? Riccardo potrebbe 'farsi avanti' con Gabriella nel corso delle nuove puntate? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di U&D.

La verità di Riccardo sull'addio con Ida dopo U&D

Tornando invece alla fine della sua storia d'amore con Ida Platano, Riccardo ha confessato nel corso dell'intervista rilasciata al magazine di U&D, che in questo ultimo periodo ha fatto un lavoro di 'analisi' su se stesso e ha ripensato a tutto quello che ha fatto nei confronti di Ida durante la seconda fase della loro relazione.

Il cavaliere non si è fatto problemi nel dire di essere arrivato alla conclusione secondo la quale Ida, nel corso dell'ultimo anno, non fosse più innamorata di lui. Riccardo ha anche aggiunto di non aver gradito le dichiarazioni di Ida, la quale lo rimproverò di non aver avuto cura della loro storia.

Il cavaliere si è difeso dicendo che ha avuto sempre un'enorme rispetto della loro storia e lo ha dimostrato restando in silenzio per diversi mesi.