Riccardo Guarnieri ha deciso di rompere il silenzio sulla fine della storia con Ida Platano. In un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, il cavaliere del dating ha spiegato di essersi allontanato dalla parrucchiera perché quest'ultima aveva chiesto del tempo per riflettere. Ma non solo, Riccardo afferma di avere sempre cercato Ida una volta tornato a Taranto.

La versione del cavaliere

Dopo la fine della storia con Ida Platano, Riccardo Guarnieri non aveva mai rilasciato delle dichiarazioni pubbliche. Adesso, però, il cavaliere ha scelto di fornire la sua versione di fatti. Al magazine di Uomini e Donne, Riccardo ha precisato di avere voluto fortmenete la convivenza con Ida: il cavaliere aveva paura che nel periodo di lockdown, se fosse tornato a Taranto, non avrebbe visto per mesi la sua compagna.

Come raccontato da Guarnieri, il periodo di convivenza all'inizio andava a gofie vele, ma in alcuni momenti di esasperazione minacciava Ida di tornare nel suo paese appena possibile.

Nell'intervista, Riccardo ha spiegato che, una volta arrivata la fine del lockdown, ha portato la colazione a letto a Ida con la speranza che la sua donna lo convincesse a restare a Brescia. Questo, però, non sarebbe avvenuto perché Platano avrebbe chiesto del tempo per riflettere. Una volta tornato nella sua città, Guarnieri ha ammesso di essere sempre stato lui a cercare Ida perché la parrucchiera sarebbe sempre stata impegnata. Il cavaliere ha precisato che dopo avere chiamato Platano per una settimana, a giugno ha smesso di cercarla.

La lontananza geografica tra i due avrebbe complicato la situazione, perché l'ex dama avrebbe nuovamente messo in dubbio la sincerità dell'uomo. La donna avrebbe sospettato di Riccardo dopo aver visto una foto del Guarnieri in compagnia di una ragazza che frequentava la sua palestra. A tal proposito, il diretto interessato ha specificato: "Peccato che io in palestra non ci sono più tornato".

Al magazine del programma, il cavaliere ha confidato di avere smesso di cercare Ida perché lei era sempre sfuggente. A fine settembre, Platano avrebbe ricominciato a cercare Riccardo, ma per lui non aveva più senso: "Il 5 maggio ho lasciato Brescia, sono sempre stato solo io a cercare Ida per tentare di portare avanti la nostra relazione".

Riccardo ha voltato pagina

Arichiviata la storia con Ida Platano, Riccardo Guarnieri è pronto per un nuovo amore. Il cavaliere ha spiegato al magazine di Uomini e Donne di non essere pià innamorato dell'ex dama bresciana. Per questo motivo ha deciso di tornare nel dating show e magari trovare la donna della sua vita.

Il cavaliere ha ammesso di provare una certa simpatia per Gianluca De Matteis. Per quanto riguarda le dame che hanno catturato la sua attenzione, sono Selene, che non fa più parte del programma, e Gabriella. Tuttavia, Riccardo ha precisato di non uscire con nessuna delle due donne per una questione anagrafica: "Hanno 20 anni, quindi parlo di mera estetica".