Valentina Autiero ha lasciato Uomini e donne. In un'intervista rilasciata al magazine del programma, l'ex dama ha spiegato perché ha deciso di abbandonare la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Ma non solo, la 38enne ha parlato a lungo della frequentazione con Germano Avolio. Valentina senza giri di parole ha confidato che il personal trainer "le è un po' scaduto".

Le parole dell'ex dama

Nell'intervista al magazine di Uomini e Donne Valentina Autiero ha spiegato di aver lasciato il dating show, per colpa di Aurora Tropea: "Ero delusa e confusa: l'ho fatto per dare una dimostrazione a lei".

La 38enne romana ha precisato che non si sarebbe mai aspettata un'uscita di scena in quel modo. Al contrario Valentina sognava di lasciare il programma con un finale romantico.

Archiviato il capitolo legato alla sua rivale, Autiero ha dedicato ampio spazio alla conoscenza con Germano Avolio. Dopo l'addio al programma da parte di Valentina, anche il personal trainer ha deciso di andarsene dal dating show. Secondo la 38enne, il cavaliere sarebbe dovuto restare in studio visto che non sono usciti come una coppia. L'ex dama ha parlato di un momento difficile per i due, poiché ci sono spesso dei litigi. A tal proposito Valentina ha raccontato un aneddoto legato alla sera in cui ha deciso di abbandonare la trasmissione.

Lei e Germano sono stati a cena insieme e poi hanno trascorso la notte insieme: "Io ho pianto tantissimo prima di addormentarmi e quando mi sono svegliata". Autiero ha spiegato il motivo del suo malessere alla rivista: "Lui non ha fatto altro che ribadirmi che non è innamorato". Inoltre, il cavaliere avrebbe più volte rimproverato la dama che avrebbero dovuto frequentarsi davanti alle telecamere.

Valentina Autiero delusa per l'atteggiamento di Germano Avolio ha chiosato: "Adesso lui mi è un po' scaduto". In merito all'ipotesi di un ritorno in tv, la diretta interessata ha spiegato che anche volendo non saprebbe come fare.

La versione di Germano e Roberta Di Padua

Al magazine di Uomini e Donne hanno rilasciato un'intervista anche Germano Avolio e Roberta Di Padua.

Il cavaliere ha confidato che sarebbe rimasto ancora un po' nel programma, per approfondire la conoscenza con Valentina. Nonostante tutto il personal trainer si è detto pronto a frequentare la 38enne romana anche lontano dai riflettori. Inoltre, Germano ha sostenuto che la dama non meritava di uscire in quel modo dal dating show.

Sulle pagine della rivista dedicata alle vicende del programma di Canale 5, anche Roberta Di Padua ha fornito la sua opinione. L'amica di Valentina Autiero ha sostenuto che la 38enne ha abbandonato Uomini e Donne per colpa di Aurora, perché non era ancora pronta a uscire con Germano come coppia.