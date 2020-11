Nelle puntate di Un posto al sole che stanno andando attualmente in onda la tensione tra Silvia e Michele è arrivata ormai a livelli critici. La storica coppia ormai non riesce più a comunicare e la situazione, nei prossimi episodi, è destinata a peggiorare. I due dovranno fare i conti con una relazione fortemente in bilico, ma questo non sarà l'unico dei problemi. Michele, infatti dovrà gestire una situazione molto pericolosa in radio, quando alcuni facinorosi lo contesteranno, a causa delle sue idee molto aperte riguardo all'inclusione delle minoranze etniche. Nel frattempo il piano di Roberto Ferri e Lara per rovinare i Cantieri, giungerà al suo capitolo conclusivo.

A seguire approfondiamo le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole relative alle storyline, che andranno in onda dal 23 al 27 novembre alle 20:45 su Rai 3.

Silvia fa un gesto inaspettato

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Michele (Alberto Rossi) si troverà combattuto tra la sua vocazione di giornalista integerrimo e l'instabilità emotiva di Silvia (Luisa Amatucci). A quanto pare gli ultimi eventi non hanno scalfito il pensiero di Saviani, ma lo stesso non si può dire della moglie, ancora sotto shock a causa dell'aggressione. Quest'ultima, estenuata dalle continue discussioni con l'uomo, giungerà a fare un gesto totalmente inaspettato. Le anticipazioni non forniscono altri dettagli sulla decisione della donna, ma rivelano che Michele si troverà a dover gestire una situazione, molto complessa e potenzialmente pericolosa in radio.

Un posto al sole, trame dal 23 al 27 novembre: Michele in pericolo

Michele non cambierà la sua posizione e porterà avanti la propria battaglia a favore dell' inclusione delle minoranze etniche. L'irreprensibile Saviani tuttavia non sarà solo in radio, ma riceverà l'aiuto del fidato Vittorio (Amato Alessandro D'Auria).

I due terranno una trasmissione radiofonica per parlare dello spinoso argomento, ma purtroppo le loro idee non piaceranno a una frangia di estremisti. Un gruppo di contestatori infatti se la prenderà con i due, ma fortunatamente Michele, usando al meglio le sue doti dialettiche, riuscirà a placare i facinorosi.

Il giornalista dimostrerà il valore delle parole e della calma, tuttavia, giunto a casa, lo attenderà la prova più difficile, quando dovrà confrontarsi con sua moglie Silvia.

Ferri e Lara pronti a colpire

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 23 al 27 novembre, rivelano che Fabrizio (Giorgio Borghetti) si convincerà erroneamente di essersi liberato di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). In realtà Ferri e Lara stanno solo ultimando i preparativi del loro piano per poi sferrare l'ultimo e decisivo attacco. Nel frattempo Rosato, all'oscuro della tragedia economica che sta per giungere, cercherà di convincere Marina (Nina Soldano) che tutto sta andando per il meglio, questo alla vigilia del pagamento da parte di Menkov della seconda rata.