Nei prossimi episodi di Un posto al sole verrà dato ampio spazio al personaggio di Rossella. In attesa di scoprire cosa accadrà tra lei e il professore, al centro della narrazione verrà posto un suo riavvicinamento con Patrizio Giordano. La situazione tuttavia non risulterà affatto semplice, anche se il giovane chef farà di tutto per recuperare questo rapporto, compreso chiarirsi con Ilaria. Ovviamente ci sarà spazio anche per la storyline che vede protagonisti Michele e Silvia. In seguito all'aggressione, il loro rapporto sembra essersi irrimediabilmente incrinato e, a quanto pare, tale situazione, sembra essere destinata a peggiorare irrimediabilmente.

A seguire le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a queste due appassionanti storyline che andranno in onda dal 16 al 20 novembre alle 20:45 su Rai 3.

Patrizio ci riprova con Rossella

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà mostrato agli spettatori un nuovo riavvicinamento tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Le anticipazioni rivelano che i due si troveranno letteralmente costretti a fare i conti con quelli che sono i loro reali sentimenti. A quanto pare accadrà quindi qualcosa che farà riavvicinare i due ragazzi, anche se no viene chiarito di cosa si tratti. In seguito il giovane Giordano cercherà di riconquistare Rossella e in questa sua impresa riceverà tutto il supporto dei suoi amici.

Il chiarimento con Ilaria

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 16 al 20 novembre rivelano che Patrizio verrà spronato da Alex (Maria Maurigi) e Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) a tornare assieme a Rossella. A quanto pare il ragazzo sarà molto determinato a far rivivere la sua storia d'amore, ma c'è un particolare che va approfondito.

Le anticipazioni rivelano che il giovane Giordano si incontrerà con Ilaria (Greta Berti) per un importante chiarimento. Nelle puntate precedenti si era potuto notare come il flirtare di Patrizio con l'amica di Rossella, avesse scatenato la gelosia della giovane Graziani. In virtù di ciò risulta interessante capire in cosa consisterà questo chiarimento tra i due ragazzi.

Silvia e Michele vicini alla rottura

Nelle prossime puntate di Un posto al sole la tensione tra Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) continuerà a crescere. La donna inizierà a fare un'amara riflessione sul suo rapporto, mentre Saviani commetterà un grave errore in radio a causa dello stress accumulato. I due inoltre saranno convocati in commissariato, ma purtroppo le notizie che riceveranno non sortiranno nessun effetto positivo su di loro. Insomma la situazione per i due peggiorerà di giorno in giorno, ma per scoprire se questa storyline sancirà la fine di questa storica coppia, bisognerà attendere i prossimi giorni.