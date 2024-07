Si profila un'intesa settimana per i personaggi di Un posto al sole che dal 15 al 19 luglio affronteranno bullismo, partenze, debutti e investimenti inaspettati. Roberto Ferri vorrà innanzitutto comprare l'emittente radiofonica dei Petrone, portando Filippo a sospettare che voglia vendicarsi di lui. Chiara, che tornerà a Napoli, diffiderà della proposta di Ferri, sarà Marina a cercare di rassicurarla.

Intanto Damiano si ritroverà ad accettare la presenza di don Antoine nella vita di Rosa, mentre suo figlio Manuel sarà vittima del bullo Pasquale.

Spazio anche a Mariella e Guido: i due affronteranno la loro situazione matrimoniale guardando in faccia la realtà.

Ornella lascia Napoli ma Renato rovina i saluti finali con una proposta

Proprio quando si appresterà ad affrontare il suo ultimo giorno di lavoro al San Filippo, Ornella si ritroverà nel bel mezzo di un caso medico delicato che riuscirà comunque brillantemente a risolvere.

La dottoressa Bruni deciderà di lasciare Napoli per volare a Barcellona e godersi così la pensione. Nel giorno dei saluti Raffaele saluterà sua moglie ma Renato sciuperà l'atmosfera avanzando una particolare proposta attualmente sconosciuta.

Venendo a Rosa e suo figlio, i momenti difficili saranno tutt'altro che finiti.

Se Picariello dovrà fare i conti con la vicina Luisa, il giovane Manuel sarà vittima di bullismo da parte di Pasquale. Sarà don Antoine a sostenere Rosa con Damiano chiamato ad accettare che il prete sia una parte importante nella vita della sua ex.

Filippo sospetta che Roberto voglia punirlo, Samuel nei guai con Micaela

Arriverà poi il giorno del debutto teatrale di Claudia, ma qualcuno deciderà di non presenziare all'evento.

Mariella, stanca del fatto che suo marito la trascuri per l'amante, prenderà infatti la situazione in mano decidendo di non presentarsi in teatro per lanciare un segnale al marito. Peccato che Guido, preso dal debutto dell'amica del quale si è innamorato, non si accorgerà neanche dell'assenza della moglie. Sarà così che la vigilessa lo affronterà in un faccia a faccia che potrebbe separare le strade dei due coniugi.

Dopo aver confessato a Micaela di desiderare maggior romanticismo nella loro relazione, Samuel vivrà invece una situazione complicata.

Nonostante i tentativi di recuperare il loro rapporto, alla fine il ragazzo chiederà aiuto alle sorelle Cirillo. Né Manuela né Serena riusciranno però a rasserenarlo.

Chiara Petrone tornerà poi a Napoli e Roberto sfrutterà l'occasione per farle una proposta d'acquisto per la radio. Il gesto dell'imprenditore non sarà visto di buon occhio dall'ex di Nunzio, per questo Marina sarà chiamata in causa. Come se non bastasse, la mossa di Ferri finirà per minare ancora di più il rapporto con Filippo. Quando quest'ultimo verrà a sapere dell'investimento che suo padre intende fare, si adirerà pensando che voglia vendicarsi di lui.

I fan commentano la partenza di Ornella

La partenza di Ornella, seguita dal suo addio all'ospedale San Filippo, non è passata inosservata. Una parte dei fan della longeva soap opera campana ha infatti espresso parere favorevole al pensionamento della dottoressa Bruni.

'Meno male va in pensione, non è un personaggio che mi piaceva' ha scritto una fan esasperata dalla continua presenza di Ornella tra le corsie del San Filippo. 'Fa bene, dai spazio ai giovani' ha commentato un altro utente. 'Però in ospedale preferirei essere curata da un medico esperto e attento come Ornella anziché da un novellino' ha ribattuto un altro telespettatore, non proprio entusiasta dell'addio della dottoressa Bruni.